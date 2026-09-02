SES va sortir du STOXX 600 le 21 septembre

SES sortira de l'indice STOXX 600 le 21 septembre.

L'opérateur satellitaire était entré dans l'indice fin juin.

Invest Securities indique ce matin que le groupe sous-performe fortement l'indice, avec une performance YTD de -16% contre 9,3% pour l'indice.

"La déconvenue boursière provient notamment d'un 1er semestre légèrement en retard sur la guidance annuelle", explique le bureau d'analyse.