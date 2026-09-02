 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

SES va sortir du STOXX 600 le 21 septembre
information fournie par Zonebourse 02/09/2026 à 09:56
Ajouter Boursorama à vos sources

SES sortira de l'indice STOXX 600 le 21 septembre.

L'opérateur satellitaire était entré dans l'indice fin juin.

Invest Securities indique ce matin que le groupe sous-performe fortement l'indice, avec une performance YTD de -16% contre 9,3% pour l'indice.

"La déconvenue boursière provient notamment d'un 1er semestre légèrement en retard sur la guidance annuelle", explique le bureau d'analyse.

Valeurs associées

SES
4,534 EUR Euronext Paris -1,99%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,583 +12,12%
Pétrole Brent
95,04 -0,16%
CAC 40
8 267 -0,42%
BIOPHYTIS
0,0463 -11,98%
DRONE VOLT
0,449 +17,54%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank