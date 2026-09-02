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Hollande participera à la primaire de la gauche comme... électeur
information fournie par AFP 02/09/2026 à 10:14
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François Hollande, le 28 août 2026 à Blois ( AFP / ALAIN JOCARD )

François Hollande, le 28 août 2026 à Blois ( AFP / ALAIN JOCARD )

François Hollande ira voter à la primaire de la gauche en octobre et ne se présentera pas à la présidentielle si le vainqueur réussit à créer "une dynamique" d'ici décembre.

"Je suis socialiste, je voterai à la primaire bien sûr", a déclaré mercredi sur France inter l'ancien président qui dira "le moment venu" pour qui il se prononcera.

Il a confirmé qu'il ne participerait pas à cette primaire car "son calendrier c'est le mois de décembre" pour décider d'une candidature "parce que décembre, dans une élection présidentielle, c'est le mois clé".

D'ici là, "il y aura une clarification à droite", a-t-il notamment jugé.

"Il n'y aura qu'une seule candidature de la gauche sociale-démocrate", a-t-il assuré. Si le ou la gagnante de la primaire "à la dynamique nécessaire, pourquoi viendrais-je, moi, interférer ?", a-t-il promis.

L'ex chef de l'Etat publie un nouveau livre "Unir. Nouveau monde, nouvelle gauche" dans lequel il présente "un projet" pour la France.

"Il y a aujourd'hui une nécessité que la France soit beaucoup plus forte qu'elle ne l'est aujourd'hui et qu'elle soit plus unie autour de la seule priorité qui vaille dans une société qui vieillit, c'est-à-dire la jeunesse, l'éducation, la formation, la qualification et aussi la transition écologique", a-t-il affirmé.

Presidentielle 2027
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