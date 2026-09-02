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Elections en Saxe-Anhalt: le patron de Deutsche Bank alerte contre le "poison" du repli nationaliste
information fournie par AFP 02/09/2026 à 10:39
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Le patron de Deutsche Bank, Christian Sewing, lors d'un congrès bancaire à Francfort, 2 septembre 2026 ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

Le patron de Deutsche Bank, Christian Sewing, lors d'un congrès bancaire à Francfort, 2 septembre 2026 ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

Le patron de Deutsche Bank, Christian Sewing, a mis en garde mercredi contre un "repli nationaliste" qui serait un "poison" pour la croissance et l'attractivité économique de l'Allemagne, à quelques jours d'élections régionales en Saxe-Anhalt où l'extrême droite de l'AfD est très en avance dans les sondages.

"Quand je pense à des projets consistant à sortir de l'euro ou à quitter l'Union européenne, c'est un poison pour l'économie allemande", a affirmé le dirigeant de la première banque privée du pays, une des rares voix s'exprimant ouvertement contre l'extrême droite dans le monde économique allemand.

Sans citer directement l'Alternative pour l'Allemagne (AfD), M. Sewing a estimé lors d'un congrès bancaire à Francfort que les partis populistes défendaient des idées "contraires aux fondements de notre réussite: l'ouverture, la diversité, une Europe forte, des institutions fiables et la coopération internationale".

"Tout cela affaiblit le site Allemagne, décourage les investissements et les travailleurs qualifiés, et met en danger la croissance", a-t-il martelé, alors que la première économie européenne amorce en 2026 un rebond après quatre années de stagnation.

Les élections se déroulent dimanche dans une "société polarisée" et un contexte où "le centre politique est sous pression", a-t-il reconnu, avertissant que leur résultat pourrait encore compliquer les équilibres politiques au sein des Länder (régions), des partis et du gouvernement fédéral.

M. Sewing a mis en garde contre une remise en cause de la stabilité politique allemande alors qu'une victoire de l'extrême droite en Saxe-Anhalt créerait un choc dans le pays.

"Ce que les investisseurs n'aiment pas, c'est une coalition qui se recompose après chaque élection régionale", a-t-il prévenu.

La coalition à Berlin entre conservateurs du chancelier Friedrich Merz et sociaux-démocrates, au plus bas dans les sondages après 15 mois au pouvoir, mène actuellement un train de réformes et accélère les investissements pour relancer l'économie.

M. Sewing a appelé à une politique combinant "ouverture vers l'extérieur et réformes à l'intérieur", avec davantage d'intégration européenne, d'accords commerciaux et d'ouverture à la main-d'oeuvre qualifiée étrangère, ainsi qu'une réduction de la bureaucratie et des réformes favorables à l'investissement.

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1 commentaire

  • 10:50

    Avec l'AFD et le RN aux pouvoirs, l'Ukraine sera crucifiée.

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