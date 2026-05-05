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Sentinel Midstream donne son feu vert à la construction d'un port d'exportation de pétrole en eaux profondes au Texas
information fournie par Reuters 05/05/2026 à 22:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions issues du paragraphe 2)

La société de transport et de stockage de pétrole Sentinel Midstream a annoncé mardi qu'elle allait de l'avant avec la construction de son projet d'exportation de pétrole en eaux profondes au large des côtes du Texas.

Le projet Texas GulfLink s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'administration Trump pour dynamiser l'industrie et la production pétrolières américaines et permettre l'exportation de jusqu'à 1 million de barils de pétrole brut par jour.

Le port sera situé à environ 26,6 milles marins au large des côtes du comté de Brazoria, au Texas.

Ce port fait partie des trois projets d'une valeur de 36 milliards de dollars qui seront financés par le Japon dans le cadre d'un accord commercial avec les États-Unis.

Le Japon prévoit d'investir dans l'installation d'exportation de pétrole brut en eaux profondes Texas GulfLink, d'une valeur de 2,1 milliards de dollars, avait déclaré la Maison Blanche en février.

Sentinel a déclaré qu'elle dirigerait le développement de Texas GulfLink, en supervisant la construction, les opérations commerciales et la gestion à long terme du terminal.

Une fois opérationnel, le projet devrait générer des milliards de dollars de valeur d'exportation annuelle, a ajouté Sentinel.

Pétrole et parapétrolier

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