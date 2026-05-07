Maersk maintient ses prévisions 2026 malgré les incertitudes liées au détroit d'Ormuz

L'armateur danois Maersk, géant du transport mondial de conteneurs, a annoncé jeudi maintenir ses prévisions pour 2026 malgré les incertitudes liées au conflit au Moyen-Orient.

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"Le conflit au Moyen-Orient, qui a débuté le 28 février 2026, a ajouté un niveau supplémentaire d'incertitude (...) le trafic dans le détroit d'Ormuz reste quasiment à l'arrêt. Le conflit a déjà pesé sur le climat économique. La confiance des consommateurs s'est détériorée", a indiqué Maersk dans son rapport.

La demande mondiale pour le transport de conteneurs a toutefois augmenté de 3 à 5% sur un an au premier trimestre.

Entre janvier et mars, le bénéfice net de Maersk s'est élevé à 100 millions de dollars (85 millions d'euros), soit 12 fois moins qu'il y a un an alors qu'il était dopé par l'offre de transport maritime.

Le chiffre d'affaires s'est lui établi à 12,97 milliards de dollars (environ 11 milliards d'euros), un recul de 2,6%.

Au premier trimestre, le prix du fret a été plus bas mais partiellement compensé par une hausse de 9,3% des volumes, a relevé le transporteur dans son rapport trimestriel.

"Nous avons observé une forte demande dans la plupart des régions ce trimestre, soutenant une croissance robuste des volumes dans nos trois segments d'activité": "Océan", qui rassemble le transport maritime, "Terminals", pour la gestion des terminaux et "Logistique", a assuré le directeur général de Maersk Vincent Clerc, cité dans le rapport.

"Dans le maritime en particulier, la volatilité du marché reste élevée et la surcapacité du secteur continue de peser sur les taux", a-t-il relevé.

Dans ce secteur, les professionnels parlent de taux de fret pour désigner les prix du transport de la marchandise.