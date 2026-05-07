Allemagne: baisse des recettes fiscales liée à la "guerre irresponsable" de Trump (ministre)

Le ministre des Finances Lars Klingbeil à Berlin le 6 mai 2027 ( AFP / Tobias SCHWARZ )

L'Allemagne devrait engranger moins de recettes fiscales cette année et jusqu'en 2030, conséquence de la "guerre irresponsable" lancée par Donald Trump qui nuit à l'économie allemande, a prévenu jeudi le ministre allemand des Finances.

Les recettes fiscales de l'État fédéral (Bund), des régions (Länder) et des communes sont attendues inférieures de près de 70 milliards d'euros entre 2026 et 2030 par rapport à l'estimation précédente d'octobre, selon les chiffres communiqués par le ministère.

Sur la seule année en cours, les recettes sont révisées à la baisse de 17,8 milliards d'euros, affectant les trois niveaux de l'Etat, avec une amplitude similaire en 2027.

Cette estimation "montre à quel point la guerre en Iran nuit à notre économie", a déclaré le ministre des Finances, le social-démocrate Lars Klingbeil, dans le communiqué.

"La guerre irresponsable menée par Trump et le choc mondial des prix de l'énergie qui en résulte freinent pour l'instant la dynamique économique positive", ajoute le vice-chancelier allemand.

Berlin ne table plus que sur une croissance du produit intérieur brut (PIB) réel de 0,5% cette année et de 0,9% en 2027, en sortant de trois années de marasme.

Pour le gouvernement de coalition mené par le chancelier conservateur Friedrich Merz, cette nouvelle estimation fiscale "n'apporte aucun soulagement dans le cadre de l'élaboration du budget" de 2027, souligne le communiqué.

Nonobstant un manque à gagner côté recettes, le budget en cours d'élaboration va s'accompagner d'une hausse sensible des investissements.

De quoi creuser le recours à l'endettement à 110,8 milliards d'euros l'an prochain, et même 196,5 milliards d'euros en incluant les dépenses issues de deux fonds extra-budgétaires liés l'un aux infrastructures, l'autre à la défense.

"Notre objectif principal reste de préserver les emplois, d'en créer de nouveaux et de soutenir la croissance économique", selon M. Klingbeil.