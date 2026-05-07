 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Allemagne: baisse des recettes fiscales liée à la "guerre irresponsable" de Trump (ministre)
information fournie par AFP 07/05/2026 à 16:40

Le ministre des Finances Lars Klingbeil à Berlin le 6 mai 2027 ( AFP / Tobias SCHWARZ )

Le ministre des Finances Lars Klingbeil à Berlin le 6 mai 2027 ( AFP / Tobias SCHWARZ )

L'Allemagne devrait engranger moins de recettes fiscales cette année et jusqu'en 2030, conséquence de la "guerre irresponsable" lancée par Donald Trump qui nuit à l'économie allemande, a prévenu jeudi le ministre allemand des Finances.

Les recettes fiscales de l'État fédéral (Bund), des régions (Länder) et des communes sont attendues inférieures de près de 70 milliards d'euros entre 2026 et 2030 par rapport à l'estimation précédente d'octobre, selon les chiffres communiqués par le ministère.

Sur la seule année en cours, les recettes sont révisées à la baisse de 17,8 milliards d'euros, affectant les trois niveaux de l'Etat, avec une amplitude similaire en 2027.

Cette estimation "montre à quel point la guerre en Iran nuit à notre économie", a déclaré le ministre des Finances, le social-démocrate Lars Klingbeil, dans le communiqué.

"La guerre irresponsable menée par Trump et le choc mondial des prix de l'énergie qui en résulte freinent pour l'instant la dynamique économique positive", ajoute le vice-chancelier allemand.

Berlin ne table plus que sur une croissance du produit intérieur brut (PIB) réel de 0,5% cette année et de 0,9% en 2027, en sortant de trois années de marasme.

Pour le gouvernement de coalition mené par le chancelier conservateur Friedrich Merz, cette nouvelle estimation fiscale "n'apporte aucun soulagement dans le cadre de l'élaboration du budget" de 2027, souligne le communiqué.

Nonobstant un manque à gagner côté recettes, le budget en cours d'élaboration va s'accompagner d'une hausse sensible des investissements.

De quoi creuser le recours à l'endettement à 110,8 milliards d'euros l'an prochain, et même 196,5 milliards d'euros en incluant les dépenses issues de deux fonds extra-budgétaires liés l'un aux infrastructures, l'autre à la défense.

"Notre objectif principal reste de préserver les emplois, d'en créer de nouveaux et de soutenir la croissance économique", selon M. Klingbeil.

Donald Trump
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

5 commentaires

  • 17:22

    Moins de recettes fiscales .. et alors ? J’ai cru comprendre que l’Allemagne a décidé d’être elle aussi une cigale alors un peu plus ou moins de recettes …

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank