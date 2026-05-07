RER B en Ile-de-France: le nouveau MI20 sera mis en ligne "dans moins de trois ans", assure Valérie Pécresse

Le MI20, train fabriqué par les constructeurs Alstom et CAF pour remplacer les voitures presque quinquagénaires de la ligne B du RER francilien. ( AFP / FRANCOIS LO PRESTI )

Le MI20, train fabriqué par les constructeurs Alstom et CAF pour remplacer les voitures presque quinquagénaires de la ligne B du RER francilien, sera mis en service "dans moins de trois ans", a assuré mercredi la présidente d'Ile de France Mobilités (IDFM) Valérie Pécresse.

"C'est un train haute couture, unique en son genre", qui sera exploité "sur la ligne la plus sinistrée d'Ile de France" afin d'en faire "la meilleure ligne", a déclaré Mme Pécresse lors de la sortie d'usine de la première rame à Crespin (Nord), entourée des patrons des entreprises qui l'ont conçue et construite, et des patrons des deux exploitants RATP et SNCF.

Avec un million de passagers transportés par jour, cette ligne nord-sud qui traverse Paris, en desservant notamment l'aéroport Roissy Charles-de-Gaulle, est la deuxième de France et d'Europe en matière de fréquentation , a-t-elle souligné.

Mais le projet industriel a souffert depuis son lancement d'une succession de déboires — batailles de gouvernance et ratés industriels — qui ont entraîné un lourd retard par rapport au calendrier initial, alors que les passagers souffrent régulièrement de retards et d'annulations de trains sur la ligne B du RER.

Lors du lancement de l'appel d'offres initial en 2018, il devait entrer en fonction à partir de fin 2024 ou 2025.

Pour accélérer l'avancement des essais qui vont débuter, Mme Pécresse a indiqué qu'elle comptait "sur l’État pour raccourcir les délais d'homologation" puisque ce véhicule, qui relève à la fois du métro et du train, doit satisfaire à la fois aux certifications en vigueur pour la RATP et à celles nécessaires pour la SNCF, qui sont différentes.

"Le calendrier administratif pourrait être raccourci", a-t-elle jugé. "Mon objectif à moi, ce serait décembre 2028" a-t-elle dit.

Mme Pécresse a piloté elle-même le premier train d'essai à la sortie de l'usine à une vitesse très réduite pendant quelques mètres: "il roule!", s'est elle exclamée à la sortie.