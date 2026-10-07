Selon un sondage Reuters/Ipsos, la plupart des électeurs américains estiment que Trump et le Congrès ne prennent pas au sérieux les risques liés à l'IA

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* Selon un sondage Reuters/Ipsos, 84 % des électeurs considèrent l'IA comme une menace pour les travailleurs américains

* Une grande partie d'entre eux estime que l'administration Trump et le Congrès ne prennent pas suffisamment au sérieux les risques liés à l'IA

* Une majorité bipartisane soutient un renforcement de la réglementation gouvernementale en matière d'IA

par Courtney Rozen et Jason Lange

La plupart des électeurs américains estiment que l'administration du président Donald Trump et le Congrès ne prennent pas suffisamment au sérieux les risques liés à l'IA et souhaitent que le gouvernement élabore de nouvelles réglementations concernant cette technologie, selon un nouveau sondage Reuters/Ipsos .

Cette enquête, menée pendant six jours et qui s’est achevée lundi, a révélé qu’une grande partie de l’électorat considère l’IA comme une menace majeure pour l’emploi aux États-Unis, soulignant le scepticisme croissant à l’égard de cette technologie chez les électeurs de tous bords politiques.

Cette technologie en pleine évolution est devenue un sujet d’intérêt national majeur, sur fond de rapports faisant état d’agents d’IA devenus incontrôlables et piratant les réseaux informatiques d’entreprises, ainsi que d’avertissements émis par d’éminents chercheurs selon lesquels elle pourrait un jour représenter une menace existentielle pour l’humanité. Les centres de données bruyants et gourmands en énergie qui alimentent l’IA constituent également une nuisance croissante lorsqu’ils s’implantent à proximité des quartiers, tout en faisant grimper les factures d’électricité.

Environ 57 % des électeurs inscrits ayant participé au sondage — dont un tiers de ceux se déclarant républicains — ont estimé que l’administration Trump n’avait pas pris les risques liés à l’IA suffisamment au sérieux, voire pas du tout. Environ 54 % ont tenu les mêmes propos à l’égard du Congrès.

L’intelligence artificielle est devenue un enjeu de campagne majeur à l’approche des élections de mi-mandat du 3 novembre, lors desquelles le contrôle du Congrès sera en jeu. Environ 62 % des électeurs interrogés dans ce sondage ont déclaré que cette technologie pourrait échapper à tout contrôle et mettre en péril l’avenir de l’humanité, soit à peu près la même proportion d’électeurs partageant ce point de vue que dans un sondage Reuters/Ipsos réalisé en août de l’année dernière.

Trump a exprimé à plusieurs reprises son soutien sans réserve à l’IA et à la construction de centres de données, affirmant qu’ils sont essentiels à la compétitivité des États-Unis, alors même que les critiques bipartites à l’égard de cette technologie ne cessent de s’amplifier. Lorsqu’on lui demande pourquoi son gouvernement n’a pas fixé de limites à l’utilisation et au développement de cette technologie, il répond souvent que le secteur technologique américain prendra du retard par rapport à ses homologues chinois – un argument que les défenseurs de la sécurité de l’IA jugent erroné.

“C’est une préoccupation importante, mais ce n’est pas la priorité pour la plupart des Américains, et cela ne devrait pas l’être,” a déclaré Daniel Kokotajlo, un ancien collaborateur d’OpenAI qui a démissionné en 2024 car il estimait que l’entreprise n’agissait pas de manière responsable.

La préoccupation la plus urgente est que l’IA puisse faire perdre leur emploi à des personnes ou menacer la santé et la sécurité humaines, a-t-il ajouté.

Dans une déclaration à Reuters concernant la gestion de l’IA par le président, un responsable de la Maison Blanche a évoqué le nouveau groupe de travail de Donald Trump , chargé, selon lui, de veiller à ce que “l’Amérique continue de montrer la voie au monde” dans ce domaine technologique.

“La priorité de l’administration Trump est de garantir une économie florissante afin que les travailleurs disposent de nombreuses opportunités et subissent une volatilité limitée en cas de perturbations à court terme,” a déclaré ce responsable lorsqu’on l’a interrogé sur les craintes des électeurs concernant l’emploi dans le contexte de l’IA.

PEU DE MESURES AU NIVEAU FÉDÉRAL

Alors que des personnalités de premier plan, allant du sénateur américain Bernie Sanders — un socialiste démocrate siégeant au sein du groupe parlementaire démocrate — à Steve Bannon — un allié d’extrême droite du président Donald Trump — ont appelé à une action fédérale, peu de mesures ont été prises jusqu’à présent.

Trump a déclaré la semaine dernière que les dirigeants des six principaux développeurs d’IA avaient accepté un ensemble de principes de sécurité volontaires, notamment celui de collaborer avec des “auditeurs indépendants” pour évaluer si les systèmes d’IA fonctionnent conformément à l’intention de leurs concepteurs.

L’accord de sécurité conclu avec ces entreprises — Nvidia, SpaceX, OpenAI, Anthropic, Meta et Google (filiale d’Alphabet) — ne prévoit aucune conséquence explicite si une entreprise choisit de ne pas s’y conformer. Le Congrès n’est pour l’instant pas parvenu à s’accorder sur une législation qui fixerait des garde-fous à cette technologie, et les législateurs devraient être absents de Washington jusqu’après les élections de mi-mandat.

Le nouveau sondage Reuters/Ipsos révèle que 84 % des électeurs considèrent l’IA comme une menace pour les travailleurs américains. À titre de comparaison, seuls 60 % considèrent l’immigration clandestine comme une menace pour les travailleurs américains, tandis que 74 % perçoivent ainsi la concurrence des travailleurs étrangers et 73 % en disent autant des grandes entreprises.

Une majorité bipartisane d’électeurs – dont 80 % des démocrates et 61 % des républicains – s’est déclarée favorable à une réglementation gouvernementale plus stricte en matière d’IA.

De nombreux électeurs s’opposent également à la construction des centres de données qui alimentent l’IA, ce qui est devenu un enjeu majeur dans les élections législatives et régionales à travers le pays, les candidats des deux partis appelant à une pause dans le boom actuel de la construction.

Cinquante-six pour cent des électeurs interrogés dans le cadre du sondage Reuters/Ipsos sont favorables à des restrictions concernant la construction de centres de données, dont 69 % des démocrates, 55 % des indépendants et 43 % des républicains.

Le sondage a également révélé un malaise croissant quant aux utilisations possibles de l’IA dans le domaine militaire. Environ 57 % des électeurs estiment que le gouvernement américain ne devrait pas recourir à l’IA pour déterminer la cible d’une frappe militaire, contre 49 % lors d’un sondage Reuters/Ipsos réalisé en août 2025.

Le sondage Reuters/Ipsos, réalisé en ligne à l'échelle nationale, a recueilli les réponses de 4 506 adultes américains, dont 3 526 électeurs inscrits. Il présente une marge d'erreur de 2 points de pourcentage.