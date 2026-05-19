Selon les médias, le syndicat de Samsung et la direction auraient réduit leurs divergences lors de négociations visant à éviter une grève

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Samsung Electronics 005930.KS et son syndicat sud-coréen sont en train de réduire leurs divergences, a indiqué mardi le média en ligne Yonhap Infomax, citant le président de la Commission nationale des relations du travail.

Le syndicat et la direction mènent actuellement des négociations afin d'éviter la plus grande grève de l'histoire du géant technologique.