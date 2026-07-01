Selon les données, les exportations de pétrole du Venezuela ont légèrement reculé pour s'établir à 1,2 million de barils par jour en juin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des chiffres et des éléments de contexte à partir du paragraphe 2) par Marianna Parraga et Mircely Guanipa

Les exportations de pétrole du Venezuela ont légèrement reculé le mois dernier, passant de 1,24 million de barils par jour en mai à 1,2 million de barils par jour, deux séismes meurtriers survenus ayant entraîné des retards mineurs dans les terminaux exploités par la compagnie énergétique publique PDVSA, selon des données issues du suivi des pétroliers et de documents de l'entreprise.

Les vastes infrastructures de PDVSA ont été largement épargnées par ces deux séismes, qui ont fait près de 2.000 morts et endommagé des centaines de bâtiments selon les chiffres officiels. Mais l'approvisionnement en électricité reste un problème à résoudre pour que toutes les usines de traitement du pétrole du pays, y compris la petite raffinerie d'El Palito, puissent reprendre leurs activités.

Le principal terminal pétrolier de la société d’État, celui de José, situé dans l’est du pays, n’a pas subi de retards importants, comme l’indiquent les documents. La ministre du Pétrole, Paula Henao, a déclaré la semaine dernière que les stocks de carburant et la production étaient suffisants pour répondre à la demande.

Toutefois, l’état des infrastructures pétrolières situées près de l’épicentre des séismes, notamment le terminal national de carburants de PDVSA à Catia la Mar, n’a pas fait l’objet d’un rapport officiel.

En juin, les expéditions vers les États-Unis ont augmenté pour atteindre près de 630.000 barils par jour, contre 558.000 barils par jour le mois précédent, tandis que les exportations vers l’Inde ont chuté à 277.000 barils par jour, contre 427.000 barils par jour, et que les expéditions vers l’Europe ont reculé à 99.400 barils par jour, contre 169.000 barils par jour. Selon ces documents et ces données, un nombre plus important de cargaisons de pétrole et de carburants vénézuéliens ont été stockées dans des terminaux des Caraïbes.

Les exportations de brut vénézuélien par Chevron ( CVX.N ) ont augmenté pour atteindre environ 293.000 barils par jour en juin, contre 268.000 barils par jour en mai, tandis que des sociétés de négoce, notamment Vitol et Trafigura, ont exporté environ 775.000 barils par jour, soit un peu moins que les 787.000 barils par jour du mois précédent.

PDVSA n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.