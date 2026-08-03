Selon les données disponibles, deux pétroliers transportant du pétrole saoudien ont quitté la mer Rouge ce week-end

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Lesvos et Desh Vaibhav quittent la mer Rouge avec du pétrole saoudien; un pétrolier transportant du naphta russe fait un détour par l'Afrique

* Quatre superpétroliers (VLCC) ont quitté le détroit d'Ormuz vendredi

* Gaslog signale un incident sur le méthanier Gaslog Shanghai

(Ajout de la modification d'itinéraire du pétrolier au paragraphe 8, de l'incident sur le méthanier Gaslog au paragraphe 11, et du refus de commentaire de l'ADNOC L&S au paragraphe 14) par Florence Tan

Deux pétroliers chargés de pétrole saoudien ont traversé le détroit de Bab el-Mandeb ce week-end, tandis que le trafic dans le détroit d'Ormuz a ralenti à la suite d'informations faisant état d'attaques contre des navires, selon des données maritimes publiées lundi.

Le nombre de navires de transport de matières premières ayant traversé le détroit de Bab el-Mandeb est tombé à 18 dimanche, contre 27 samedi et 28 vendredi, selon les données de Kpler.

Les Houthis, proches de l’Iran, ont déclaré un embargo maritime contre l’Arabie saoudite le 20 juillet, ouvrant ainsi un nouveau front contre les États-Unis et leurs alliés dans la guerre contre l’Iran et étendant leurs attaques contre les pétroliers transportant de l’énergie et d’autres marchandises à destination du monde entier aux eaux situées au-delà du golfe Persique.

Le pétrolier Suezmax « Lesvos » et le très grand pétrolier « Desh Vaibhav » ont quitté la mer Rouge avec leurs transpondeurs AIS (système d’identification automatique) désactivés, selon ces données.

Le « Lesvos », battant pavillon maltais, transportait environ 1 million de barils de pétrole brut saoudien et sa destination n’était pas immédiatement connue.

Le « Desh Vaibhav », transportant 2 millions de barils, fait route vers le port indien de Sikka, où Reliance Industries

RELI.NS réceptionne habituellement du pétrole brut.

Dynacom, le gestionnaire du « Lesvos », et la Shipping Corp of India n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Par ailleurs, un pétrolier battant pavillon panaméen et transportant du naphta russe a modifié son itinéraire pour contourner l'Afrique au lieu de passer par la mer Rouge.

DÉTROIT D’HORMUZ

Dans le détroit d’Ormuz, par lequel transitait un cinquième du pétrole brut et du gaz naturel liquéfié mondiaux avant le début des hostilités, un pétrolier transportant du gaz de pétrole liquéfié chargé en Iran a effectué la traversée dimanche, selon les données de Kpler.

Certains navires ont peut-être désactivé leur AIS et leur localisation ne peut être déterminée immédiatement.

L’agence britannique Maritime Trade Operations a signalé trois nouvelles attaques contre des pétroliers depuis samedi. La compagnie maritime grecque Gaslog a fait état d’un incident survenu le 31 juillet à bord de son méthanier Gaslog Shanghai.

Le nombre de navires de transport de matières premières transitant par le détroit d’Ormuz est tombé à 10 samedi, après avoir atteint vendredi le chiffre de 19, le plus élevé depuis la mi-juillet, selon ces données.

Outre les superpétroliers « Spain B » et « Noble » , deux autres superpétroliers ont quitté le détroit d’Ormuz tandis qu’un autre y est entré vendredi.

Il s’agit notamment du VLCC « Kiku », transportant environ 1,4 million de barils de brut qatari, et du VLCC « Rotterdam Energy », avec à son bord 2 millions de barils de brut « Das » provenant des Émirats arabes unis. ADNOC Logistics & Services, propriétaire du « Rotterdam Energy », n’a pas souhaité faire de commentaire.

Apex Shipping, gestionnaire du Kiku, n’a pas répondu à une demande de commentaire.