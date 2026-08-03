Guerre en Ukraine : le front reste stable en juillet, confirmant la perte d'élan russe

Les soldats ukrainiens ont eux aussi gagné quelques kilomètres carrés de terrain.

Vue de Lviv, en Ukraine, après une frappe russe, le 30 juillet 2026. ( AFP / YURIY DYACHYSHYN )

Les troupes russes ont progressé de manière marginale en juillet dans leur invasion de l'Ukraine, confirmant une perte d'élan ces derniers mois, selon l'analyse par l' AFP des données de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW).

L'armée russe a gagné moins de 40 km2 au total en juillet , après 30 km2 le mois précédent. C'est 12 fois moins qu'en juillet 2025. En 2025, les Russes avançaient en moyenne de 405 km2 par mois.

En avril et mai 2026, Moscou avait perdu le contrôle de 403 km2, après un ralentissement de la progression de ses troupes depuis la fin 2025, alors que Kiev a mené récemment des vagues de frappes efficaces en Russie et en Ukraine occupée.

En juillet, les quelques gains russes ont été réalisés dans les régions de Donetsk (est), Zaporijjia (sud) et Soumy (nord-est). Le front n'a pas bougé dans celle de Kharkiv (nord-est).

19% de l'Ukraine occupés

L'armée ukrainienne a pour sa part continué à gagner du terrain (28,5 km2) dans la région de Dnipropetrovsk (centre-est), confirmant une tendance débutée en décembre 2025.

Les estimations de l'ISW excluent les avancées revendiquées par la Russie mais ni confirmées ni infirmées par cet institut qui travaille avec le Critical Threats Project (émanation de l'American Enterprise Institute ou AEI), autre centre de réflexion américain spécialisé dans l'étude des conflits.

Plus de quatre ans après le début de l'invasion russe de l'Ukraine, la Russie occupe un peu plus de 19% du pays, dont 7% en Crimée et dans les zones du bassin industriel du Donbass, déjà sous contrôle russe ou de séparatistes prorusses avant l'invasion de février 2022.

L'essentiel des avancées russes ont été faites pendant les premières semaines du conflit et chaque gain de terrain se fait au prix de nombreuses vies.