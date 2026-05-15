Selon le Wall Street Journal, un médicament d'Amgen destiné au traitement d'une maladie rare serait lié à des décès et à des lésions hépatiques au Japon

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Au moins 20 personnes au Japon ayant pris le médicament d'Amgen AMGN.O contre les maladies rares sont décédées, tandis que 22 autres ont développé des lésions hépatiques potentiellement mortelles, a rapporté vendredi le Wall Street Journal, citant son partenaire Kissei Pharmaceutical.