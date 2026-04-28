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Selon le Wall Street Journal, Ametek serait en pourparlers exclusifs en vue d'acquérir une partie de la société détenue par CD&R
information fournie par Reuters 28/04/2026 à 21:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute: CD&R a refusé de commenter (paragraphe 4)

Le fabricant d'outils industriels Ametek

AME.N est en pourparlers exclusifs en vue d'acquérir les activités de test et de mesure du fabricant de vannes et de pompes Indicor, détenu par la société de capital-investissement CD&R, a rapporté mardi le Wall Street Journal.

Selon l'article, qui cite des sources proches du dossier, l'accord porterait sur une valorisation d'environ 5 milliards de dollars pour les activités de test et de mesure d'Indicor.

Les deux sociétés pourraient conclure un accord dans les semaines à venir, mais les négociations pourraient encore échouer, précise l'article.

CD&R a refusé de commenter, tandis qu'Ametek n'a pas répondu à la demande de commentaires de Reuters.

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