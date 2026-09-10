Selon le NTSB, le pilote a poursuivi son atterrissage malgré les avertissements lors de l'accident d'un avion-cargo à Miami

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Un pilote a mis en garde contre une vitesse “trop élevée” avant l’atterrissage sur la piste – enregistrement des conversations dans le cockpit

* Plusieurs avertissements automatiques ont retenti dans le cockpit avant le crash - enregistrement

* Un expert en aviation s'interroge sur les raisons pour lesquelles les pilotes ont poursuivi une approche instable

(Refonte de l'article, ajout de commentaires d'experts et d'autres détails)

par David Shepardson et Dan Catchpole

L'un des pilotes de l'avion-cargo d'Amazon Prime Air qui s'est écrasé dimanche à Miami , a signalé qu'ils volaient “trop vite” un peu plus d'une minute avant de toucher la piste qu'ils ont dépassée, a indiqué le Bureau national de la sécurité des transports (NTSB).

Le pilote a continué à faire des remarques sur la vitesse de l’avion alors que des alertes automatiques retentissaient dans le cockpit.

Toutefois, l’autre pilote n’a pas donné de réponse verbale claire, selon l’enregistrement vocal du cockpit détaillé mercredi dans une mise à jour de l’enquête qui n’a pas identifié les intervenants comme étant le commandant de bord ou le copilote.

Le Boeing BA.N 767, âgé de 32 ans et exploité par la compagnie 21 Air, basée à Miami, a dépassé la piste d’environ 1 300 pieds (396 m) et a percuté deux véhicules au sol, tuant cinq personnes et en blessant cinq autres.

Avant que l’avion ne touche le sol, l’alerte “sink rate sink rate” (taux de descente, taux de descente) a retenti à deux reprises dans le cockpit, l’appareil ayant à un moment donné perdu 400 pieds d’altitude en seulement quatre secondes, selon les informations communiquées par le NTSB. Cette alerte a été suivie de cinq avertissements indiquant “terrain trop bas”.

“La grande question est: pourquoi ont-ils poursuivi leur approche?” a déclaré Anthony Brickhouse, consultant en sécurité aérospatiale. “Ils avaient plusieurs indices indiquant que leur approche n’était pas stable, mais ils ont continué au lieu de remettre les gaz.”

Quinze secondes après l’atterrissage, l’un des pilotes a demandé d’annuler l’atterrissage et les manettes des gaz ont été poussées à une valeur correspondant à la poussée de remise des gaz, a indiqué le NTSB.

À ce moment-là, l’avion approchait de l’extrémité de la piste mais roulait toujours à 120 nœuds (138 mph), selon les données de Flightradar24 basées sur les premières informations communiquées par le NTSB.

Mais quatre secondes plus tard, les manettes des gaz ont été ramenées au ralenti et des bruits semblables à ceux d’un avion quittant la surface revêtue de la piste ont alors été entendus, a indiqué le NTSB.

Le bureau a déclaré mardi que rien dans les données enregistrées n’indiquait que les aérofreins ou les inverseurs de poussée aient été déployés pour aider à ralentir l’avion.

21 Air n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire concernant les informations publiées par le NTSB.

Les experts en sécurité affirment que la plupart des accidents d’avion sont dus à plusieurs facteurs qui doivent faire l’objet d’une enquête approfondie.

“D’après ce que j’ai pu constater jusqu’à présent, il y a clairement eu une défaillance dans la gestion des ressources de l’équipage”, a déclaré M. Brickhouse, faisant référence à la formation que reçoivent les pilotes pour communiquer clairement et coordonner les décisions dans le cockpit.

Lorsqu’un pilote ignore les signes indiquant qu’il y a un problème, “malheureusement, des événements fâcheux se produisent”, a-t-il ajouté. “En tant qu’enquêteur, je veux donc savoir, compte tenu de tous ces indices, quelle était leur motivation? Quel a été leur raisonnement? Pourquoi ont-ils poursuivi leur approche au lieu d’effectuer une remise des gaz?”

Les enquêteurs du NTSB ont passé une grande partie de la journée de mercredi à interroger le commandant de bord et le copilote avant de divulguer les détails issus de l’enregistreur de conversations du cockpit.

L'avion-cargo d'Amazon effectuait son troisième vol de la journée, en provenance de San Juan, à Porto Rico. Il avait déjà effectué les liaisons Cincinnati-Miami et Miami-San Juan plus tôt dans la journée de dimanche, avant de s'écraser à 13 h 53 (heure de la côte Est) (17 h 53 GMT).

Le commandant de bord, âgé de 55 ans, avait obtenu sa qualification de type sur le 767 en mai et totalisait 7 145 heures de vol, tandis que le copilote, âgé de 37 ans, avait obtenu sa qualification de type sur le 767 en avril 2025 et totalisait 2 655 heures de vol, a indiqué mardi le NTSB.