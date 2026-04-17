Selon le ministre saoudien Al-Jadaan, il faudra du temps pour que les pays producteurs de pétrole augmentent leur production

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministre saoudien des finances, Mohammed Al-Jadaan, a salué vendredi l'annonce de la réouverture par l'Iran du détroit d'Ormuz , ouvrant la voie à la reprise des livraisons de pétrole, mais a averti que la situation au Moyen-Orient restait très fragile.

M. Al-Jadaan, qui préside le Comité monétaire et financier international (IMFC), qui conseille le Fonds monétaire international, a déclaré que certains pays seraient en mesure de rétablir rapidement leurs capacités de production, mais que d'autres auraient besoin de plus de temps, en fonction de l'ampleur des dégâts qu'ils ont subis.

Le plus grand défi n'est pas de savoir dans quelle mesure la production de pétrole et de gaz naturel peut être accélérée, mais de savoir si les assureurs se sentiront à l'aise pour soutenir les expéditions et d'autres questions logistiques, a-t-il déclaré lors d'une séance d'information organisée dans le cadre des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale à Washington.