Rémy Cointreau vise une croissance du bénéfice avec la mise en place du plan de relance

Une bouteille de Cointreau est exposée au Carré Cointreau de la distillerie Cointreau à Saint-Barthélemy-d'Anjou

Le directeur général de Rémy ‌Cointreau, Franck Marilly, a déclaré jeudi que le groupe de spiritueux visait une ​hausse d’environ 100 millions d’euros de son résultat opérationnel courant (ROC) d’ici 2028-29 et un doublement de ses activités dans le "Travel Retail" et les marchés émergents, dans ​le cadre du plan de transformation sur trois ans lancé en avril.

Le fabricant du cognac Rémy ​Martin et de la liqueur Cointreau a ⁠fait état d’une baisse de 11,5% de son ROC annuel en données ‌organiques pour l’exercice 2025-26 clos le 31 mars, et dit prévoir un retour à la croissance organique de son chiffre d'affaires ​ainsi qu’une légère amélioration ‌de la marge opérationnelle courante en 2026-27.

Rémy Cointreau est ⁠confronté à un ralentissement sectoriel lié à la hausse du coût de la vie et à l’impact des droits de douane sur ses deux principaux marchés, ⁠les États-Unis et ‌la Chine.

Le titre a fortement chuté depuis 2023, perdant plus de ⁠74% de sa valeur, pénalisé par plusieurs années de recul marqué du ‌chiffre d'affaires, une succession d'abaissements des prévisions et l’abandon des ⁠objectifs fixés pour 2030 en raison du ralentissement sur ses ⁠principaux marchés.

Franck Marilly a ‌déclaré vouloir relancer la performance du groupe et le rendre moins dépendant ​des cycles macroéconomiques, quitte à réduire les ‌prix du cognac pour tirer les volumes.

Le groupe a indiqué qu’il lancerait une série de projets ​de croissance "majeurs" appelés à façonner la trajectoire du chiffre d'affaires, notamment un "lancement de l'innovation de rupture" pour Rémy Martin aux États-Unis au cours ⁠du premier trimestre de l’exercice 2027-28.

Le ROC du groupe a reculé de 11,5% en données organiques, à 165,4 millions d’euros pour l’exercice clos le 31 mars 2026, alors que 16 analystes tablaient en moyenne sur une baisse de 12,8%, selon un consensus compilé par Rémy Cointreau.

(Rédigé par Elena Smirnova et Dominique Vidalon, ​édité par Augustin Turpin)