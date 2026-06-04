Le patron de TSMC mise gros sur la croissance de l'IA et déclare qu'il “aimerait” augmenter les prix des puces

Entreprise TSMC (Crédit: / Wikimedia Commons / Briáxis F.)

par Wen-Yee Lee

TSMC 2330.TW , le plus grand fabricant mondial de puces sous contrat, basé à Taïwan, est confiant quant à sa croissance au cours des prochaines années, grâce à une forte demande en puissance de calcul et en semi-conducteurs de pointe, alors qu'il surfe sur un boom incessant de l'IA, a déclaré jeudi son directeur général.

S'exprimant lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de TSMC dans la ville taïwanaise de Hsinchu, C.C. Wei a déclaré que les clients restaient optimistes quant aux perspectives de l'intelligence artificielle, même si l'entreprise continue de surveiller l'impact de la hausse des coûts des composants.

“Nous continuons d'observer une adoption croissante des modèles d'IA dans les applications grand public, d'entreprise et souveraines”, a déclaré M. Wei, ajoutant que, bien que la société travaille d'arrache-pied, la demande est forte et sa capacité de production a ses limites.

“Cette tendance stimule la demande en puissance de calcul accrue, ce qui alimente à son tour une forte demande en puces semi-conductrices de pointe.”

Interrogé sur la possibilité pour TSMC d'augmenter ses prix pour ses clients, M. Wei a répondu: “J'aimerais bien le faire... nous devons tout de même gagner de l'argent.”

“Nous ne voulons pas augmenter soudainement nos prix comme le font les fabricants de mémoire. Ce n'est pas viable. TSMC se concentre sur des opérations durables à long terme. Nous ne sommes pas ce genre d'entreprise.”

Taïwan joue un rôle crucial dans la chaîne d'approvisionnement mondiale en IA pour des entreprises telles que Nvidia NVDA.O et Apple AAPL.O , et sa position est ancrée par TSMC.

Le géant taïwanais de la technologie a déclaré qu'il travaillait d'arrache-pied pour répondre à toutes les demandes de ses clients, même s'il faudra “très longtemps” pour satisfaire pleinement les besoins des clients américains grâce à la production aux États-Unis, a-t-il ajouté, sans préciser de délai.

TSMC investit 165 milliards de dollars pour construire de nouvelles usines dans l'État américain de l'Arizona, où M. Wei a déclaré que les deux parcelles de terrain détenues par l'entreprise devraient suffire pour les dix prochaines années.

Il a déclaré que la performance boursière de TSMC au cours de l'année écoulée avait été remarquable, le cours de l'action ayant grimpé à 2.425 T$ mercredi, contre 950 T$ le 3 juin de l'année dernière.

Son titre a reculé de plus de 1% jeudi, suivant la tendance de l'indice de référence .TWII .

Interrogé sur la volonté de TSMC d'investir dans les machines EUV High-NA de nouvelle génération d'ASML ASML.AS , dont le coût peut atteindre 400 millions de dollars chacune, M. Wei a répondu que son entreprise avait acheté les outils High-NA de la société néerlandaise et menait des efforts de R&D. Ces machines sont des systèmes de lithographie de pointe utilisés pour transférer des motifs complexes sur des plaquettes de silicium afin de former des circuits intégrés et d'autres dispositifs.

“Nous n'en avons pas besoin pour la production pour le moment, car le coût est encore un peu élevé”, a-t-il déclaré. “Nous continuerons à travailler pour réduire le coût et maximiser ses avantages, et dès que le rapport coût-efficacité sera satisfaisant, nous les mettrons en production.”

Dans un contexte de tensions récentes entre les travailleurs et l'employeur au sujet des salaires en Corée du Sud, où Samsung Electronics 005930.KS a conclu le mois dernier un accord avec son syndicat pour éviter une grève, TSMC a déclaré qu'elle s'engageait pleinement à prendre soin de ses employés, soulignant ainsi que les bénéficiaires d'un boom massif de l'IA subissent une pression croissante pour partager davantage leurs revenus en forte croissance.

“La part des bénéfices de nos employés a augmenté d'environ 30% entre 2023 et 2024 et encore d'environ 30% entre 2024 et 2025,” a-t-il déclaré. “Nous sommes convaincus qu'elle augmentera encore de 30% en 2026.”

“Nous estimons que cela représente une rémunération importante pour nos employés,” a-t-il déclaré, ajoutant qu'il n'y avait pas de plafond pour une croissance annuelle de 30% en termes de participation aux bénéfices des employés, car celle-ci continuera d'augmenter.

Pour l'avenir, M. Wei a déclaré qu'il considérait les véhicules autonomes comme des moteurs de croissance à long terme et que l'entreprise travaillerait d'arrache-pied pour garantir le succès des robots. Taïwan reste la zone de fabrication la plus efficace de TSMC, où se trouvent ses meilleurs talents, son cœur de R&D et sa plus grande base de production, a-t-il ajouté.

Taïwan est sous les feux de la rampe cette semaine, alors qu'elle accueille la conférence annuelle Computex, où se réunissent les dirigeants de certaines des entreprises technologiques les plus puissantes au monde. Des dirigeants de sociétés telles que Nvidia NVDA.O et Intel INTC.O ont fait l'éloge du rôle central de l'île dans la chaîne d'approvisionnement mondiale.

En avril, TSMC, un fournisseur majeur de Nvidia, a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et a annoncé qu'il augmentait ses dépenses d'investissement cette année pour répondre à la demande incessante pour ses produits.

TSMC est confrontée à un risque politique alors que la Chine intensifie ses pressions militaires sur Taïwan, une île gouvernée démocratiquement et de manière autonome, que Pékin considère comme un territoire chinois “sacré”.

Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, a fait sensation à Taïwan ces derniers jours, dînant avec des dirigeants du secteur technologique sud-coréen et signant des autographes pour certains de ses fans, quelques semaines seulement après avoir accompagné le président américain Donald Trump lors d'une visite à Pékin dans le cadre d'une délégation d'entreprises de haut niveau.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))