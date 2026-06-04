L'Europe vue en baisse, prudence malgré un cessez-le-feu Israël-Liban

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par Coralie Lamarque

Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse jeudi à l'ouverture, alors qu'Israël et ‌le Liban sont convenus d'un cessez-le feu mais les investisseurs restant sur leur garde.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre 0,33% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une ​baisse de 0,22% pour le Dax à Francfort, de 0,51% pour le FTSE à Londres et de 0,43% pour le Stoxx 600.

La séance s'amorce avec des avancées diplomatiques au Moyen-Orient, l'administration américaine ayant annoncé dans la nuit qu'Israël et le Liban sont convenus de mettre en place un cessez-le-feu afin de faire cesser les hostilités.

Ce cessez-le-feu vient ainsi raviver les espoirs de ​la conclusion d'un accord plus large afin de mettre fin au conflit qui fait rage depuis fin février au Moyen-Orient et dont les répercussions économiques ont engendré de vives craintes inflationnistes à travers le monde.

Les investisseurs sont toutefois sur la réserve face ​à l'annonce de cette trêve entre le Liban et Israël, dans l'attente d'une accalmie entre ⁠Washington et Téhéran.

Les États-Unis ont bombardé un centre de commandement sur l'île de Qechm, dans le détroit d'Ormuz, où de nouveaux navires ont été pris pour cibles par ‌les deux camps, dans la lignée de multiples accrochages survenus ces dernières semaines.

"Les marchés financiers sont revenus à un comportement de prise de risque zéro alors que les États-Unis et l'Iran ont de nouveau échangé des tirs", ont écrit les analystes de Westpac dans un rapport de recherche.

Le cessez-le-feu conclu ​entre le Liban et Israël est par ailleurs subordonné à l'arrêt ‌complet des tirs de la part du Hezbollah et à l'évacuation de tous ses membres de la zone située au sud ⁠du fleuve Litani.

En parallèle de la géopolitique, les marchés surveilleront à 09h00 GMT les ventes au détail de la zone euro pour le mois d'avril, attendues en recul sur un mois comme sur un an.

PÉTROLE

Les cours du pétrole baissent légèrement, incités par l'accord de cessez-le-feu conclu entre Israël et le Liban qui laisse de nouveau entrevoir la possibilité d'un accord plus large pour ⁠rouvrir prochainement le détroit d'Ormuz, artère vitale ‌de l'approvisionnement mondial en pétrole.

Le Brent cède 0,96% à 96,87 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) abandonne 0,86% à 95,19 ⁠dollars.

LES VALEURS À SUIVRE : [L8N42B1NJ]

Le directeur général de Rémy Cointreau, Franck Marilly, a déclaré jeudi que le groupe de spiritueux visait une hausse d’environ 100 millions d’euros de son résultat opérationnel courant (ROC) ‌d’ici 2028-29 et un doublement de ses activités dans le "Travel Retail" et les marchés émergents, dans le cadre du plan de transformation sur trois ans lancé en ⁠avril.

À WALL STREET

La Bourse de New York a fini en baisse mercredi, après plusieurs records au cours des jours précédents, ⁠alors que le regain des tensions au Moyen-Orient ‌et la hausse des prix du pétrole ont incité les investisseurs à privilégier la prudence, craignant des pressions inflationnistes supplémentaires.

L'indice Dow Jones a cédé 1,21%, ou 620,72 points, à 50.687,07 points.

Le ​S&P-500, plus large, a perdu 56,06 points, soit 0,74%, à 7.553,72 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de ‌son côté de 239,92 points (0,89%) à 26.853,98 points.

EN ASIE

Les marchés asiatiques reculent, de nouveaux affrontements entre les États-Unis et l'Iran inquiétant les investisseurs malgré un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Liban entraînant un recul ​des cours du pétrole.

Le gouverneur de la Banque du Japon (BoJ), Kazuo Ueda, a par ailleurs déclaré mercredi que la banque centrale doit examiner les avantages et les inconvénients d'une hausse des taux directeurs si les risques inflationnistes l'emportent sur la menace d'un ralentissement économique.

Ces propos renforcent la probabilité d'un nouveau resserrement monétaire de la BoJ à l'issue de sa réunion des 15 ⁠et 16 juin, comme anticipé par de nombreux experts des marchés.

La Bourse de Tokyo évolue en baisse nette, perdant 1,45%.

En Chine, l'indice CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale cède 0,59% et le SSE Composite de Shanghaï abandonne 0,55%.

La Bourse de Hong Kong enregistre également des pertes, en baisse de 1,5%.

CHANGES / TAUX

Sur le marché des changes, le dollar abandonne 0,08% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro gagne 0,1% à 1,1607 dollar.

Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans est quasi stable (-0,2 point de base) à 4,4887%, tandis que le deux ans cède 0,8 point de base à 4,0762%.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU JEUDI 4 JUIN :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

EZ 09h00 Ventes au détail avril

- sur un mois -0,3% -0,1%

- sur un an +0,3% +1,2%

US 12h30 Inscriptions hebdomadaires ​au semaine au 213.000 215.000

chômage 30 mai

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)