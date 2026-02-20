 Aller au contenu principal
Selon le ministère de la Justice, PacifiCorp, qui appartient à Berkshire, règle les demandes d'indemnisation pour les dommages causés par les incendies de forêt
La compagnie d'électricité PacifiCorp, propriété de Berkshire Hathaway BRKa.N , a accepté de payer 575 millions de dollars pour régler les demandes de dommages et intérêts des Etats-Unis suite à six incendies de forêt en Californie et dans l'Oregon, a annoncé vendredi le ministère américain de la Justice.

Le règlement met fin aux plaintes selon lesquelles les lignes électriques de PacifiCorp ont déclenché par négligence les six incendies en 2020 et 2022, a indiqué le ministère dans un communiqué.

