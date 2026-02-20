 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L’acétamipride ne figurera pas dans le projet de loi d’urgence agricole, assure la ministre
information fournie par AFP 20/02/2026 à 23:42

La ministre de l'Agriculture Anne Genevard à l'Assemblée nationale, le 11 février 2026 à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

La ministre de l'Agriculture Anne Genevard à l'Assemblée nationale, le 11 février 2026 à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

"L’acétamipride ne figurera pas dans le projet de loi d’urgence agricole", a assuré vendredi la ministre de l'Agriculture Annie Genevard dans une interview au Figaro, alors que le sénateur Duplomb a déposé une nouvelle proposition de loi visant à réintroduire cet insecticide controversé.

Le 11 février, le gouvernement avait entretenu le flou sur son soutien ou non à la nouvelle proposition de loi du sénateur Laurent Duplomb visant à réintroduire un pesticide interdit en France, disant vouloir attendre l'avis du Conseil d’État sur le texte.

La réintroduction de l'acétamipride figurait déjà dans une première loi Duplomb, adoptée par le Parlement début juillet, mais avait été finalement censuré par le Conseil constitutionnel, "faute d'encadrement suffisant".

Le 2 février, le sénateur a déposé une nouvelle proposition de loi visant à réintroduire cet insecticide de la famille des néonicotinoïdes, nocif pour la biodiversité et aux effets encore flous sur la santé, en prenant en compte les remarques du Conseil constitutionnel.

La loi d'urgence agricole "vise d’abord à accélérer l’adoption des projets hydrauliques car il n’y a pas de production agricole sans eau" et "l’idée est d’apporter des réponses opérationnelles aux agriculteurs le plus rapidement possible", a déclaré Mme Genevard.

"Il faut revenir à la raison en termes de normes, pour laisser les agriculteurs et les industriels produire" a-t-elle estimé.

Interrogée sur l'ouverture du Salon de l'agriculture dans une ambiance tendue, la ministre a jugé que le salon "ne doit pas être le terrain de la confrontation syndicale. (...) Les agriculteurs ne doivent pas se tromper de cible. C’est leur moment, il ne doit pas être gâché".

Concernant la la dermatose nodulaire contagieuse (DNC), Mme Genevard pense que l'éradication "est en bonne voie (...) À condition que les éleveurs n’amènent plus des bêtes d’une zone infectée, il n’y a pas de raison que la maladie reparte de façon incontrôlée car les bêtes sont protégées pour un an", a-t-elle expliqué.

Environnement
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Violences politiques en France : le grand basculement ?
    Violences politiques en France : le grand basculement ?
    information fournie par France 24 20.02.2026 23:30 

    Après la mort du militant nationaliste Quentin Deranque peut-on encore parler de radicalisation marginale ou bien est-ce le symptôme d’un malaise démocratique plus profond ? L'analyse d'Antoine Marie, chercheur en psychologie politique.

  • Deux jeunes de 16 ans ont été interpellés mardi dans le Nord, l'un d'entre eux, fasciné par le jihadisme, reconnaissant un projet d'"action violente" qui "aurait pu" viser "un centre commercial ou une salle de concert" ( POOL / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Antiterrorisme: deux mineurs mis en examen, un péril jeune qui se confirme
    information fournie par AFP 20.02.2026 23:09 

    "Une forme de fascination" pour "les figures jihadistes": c'est le profil, de plus en plus répandu, d'un des deux jeunes de 16 ans mis en examen vendredi, qui a reconnu un projet d'"action violente" envers "un centre commercial ou une salle de concert". Ces deux ... Lire la suite

  • La tour Montparnasse à Paris, le 1er juin 2025 ( AFP / Guillaume SOUVANT )
    Paris: la tour Montparnasse et Sciences Po évacués vendredi soir après une alerte à la bombe
    information fournie par AFP 20.02.2026 23:04 

    Deux sites parisiens, la tour Montparnasse et l'Institut d'études politiques (Sciences-Po), ont été évacués vendredi soir en raison d'une alerte à la bombe sur plusieurs endroits dans la capitale, a-t-on appris de source policière. Vers 18H00 vendredi, un signalement ... Lire la suite

  • L'Assemblée nationale a adopté vendredi plusieurs articles clés de la loi sur l'aide à mourir, notamment un article définissant les critères d'éligibilité pour y accéder ( AFP / Pascal POCHARD-CASABIANCA )
    Aide à mourir: les députés adoptent plusieurs articles clés
    information fournie par AFP 20.02.2026 23:00 

    L'Assemblée nationale a adopté vendredi plusieurs articles clés de la loi sur l'aide à mourir, notamment un article définissant les critères d'éligibilité pour y accéder, et un autre encadrant la procédure collégiale prévue pour instruire la demande d'un patient. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank