JO: Fillon Maillet, une médaille de bronze et un record

Quentin Fillon Maillet médaillé de bronze de la la mass-start lors des Jeux de Milan Cortina, le 20 février 2026 à Anterselva ( AFP / FRANCK FIFE )

Le biathlète Quentin Fillon Maillet, troisième de la mass-start vendredi, a ajouté un podium supplémentaire à son impressionnant palmarès, pour devenir l'athlète français le plus médaillé aux Jeux olympiques, été et hiver confondus, vendredi sur la neige d'Anterselva.

Cette médaille de Fillon Maillet est la 20e de la délégation française depuis le début des Jeux (6 or, 8 argent, 6 bronze).

. Biathlon: et de neuf pour QFM

Troisième de la mass-start (15 km), Quentin Fillon Maillet est donc l'athlète le plus médaillé aux Jeux. Quintuple médaillé aux JO-2022 à Pékin sur le site de Zhangjiakou (or en individuel et poursuite, argent en sprint, relais mixte et relais masculin), Quentin Fillon Maillet a ajouté quatre médailles à Anterselva (Italie) avec l'or sur le sprint, le relais mixte et le relais masculin, et le bronze en mass start.

Français le plus médaillé de l'histoire olympique, il devance désormais les escrimeurs Roger Ducret et Philippe Cattiau qui ont amassé dans les années 1920 huit médailles.

Sa moisson italienne s'est achevée sur une troisième place, compensant ses problèmes au tir (4 balles égarées) par sa rapidité sur les skis, avant de finir derrière les Norvégiens Johannes Dale-Skjevdal et Sturla Laegreid.

Il s'agit de la 11e médaille du biathlon français depuis le début des Jeux. Les épreuves s'achèvent samedi avec la mass-start femmes.

Les Français Quentin Fillon Maillet, Emilien Jacquelin, Eric Perrot et Fabien Claude avec leurs médailles d'or du relais des JO-2026 le 17 février 2026 à Anterselva ( AFP / Franck FIFE )

Les autres Français, Emilien Jacquelin (12e), Eric Perrot (20e) et Fabien Claude (27e) ont fini très loin du podium.

. Skicross: Berger Sabbatel au pied du podium

C'est loin Sotchi... Douze ans après le retentissant triplé de 2014, le skicross français n'est plus aussi dominateur mais a encore quelques atouts.

En attendant l'épreuve masculine samedi où Terence Tchiknavorian et Youri Duplessis Kergomard peuvent viser le podium, la doyenne de l'équipe de France de skicross Marielle Berger Sabbatel a terminé au pied du podium à Livigno.

La N.3 mondiale, opposée aux trois cadors du circuit en grande finale, l'Allemande Daniela Maier (or), la Suissesse Fanny Smith (argent) et la Suédoise Sandra Naeslund (bronze), a été trop spectatrice de la course, après un départ timide. Avant de finir à la quatrième place.

. Hockey sur glace: le Canada attend les Etats-Unis

Les Canadiens savourent leur qualification pour la finale olympique du hockey sur glace après leur victoire épique contre la Finlande à Milan, le 20 février 2026 ( AFP / Antonin THUILLIER )

Douze ans d'attente... Les Canadiens se sont hissés en finale du tournoi masculin de hockey sur glace, marqué par le retour des stars de la NHL, pour la première fois depuis 2014 en battant 3-2 la Finlande, tenante du titre, grâce à un but marqué à 35 secondes de la fin.

Mené 2-0 avant de renverser la vapeur, le pays du hockey attend désormais de connaître son adversaire, les États-Unis ou la Slovaquie qui sont opposés dans la deuxième demi-finale en soirée (21h10).