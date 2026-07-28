Selon la FAA, les sièges de centaines d'appareils Boeing 737 MAX pourraient devoir faire l'objet d'inspections

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur la taille de la flotte de 737 MAX aux États-Unis et dans le monde au paragraphe 4, ainsi que des détails sur les inspections au paragraphe 9) par Dan Catchpole

L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) américaine a déclaré lundi que les sièges de centaines d'appareils Boeing BA.N 737 MAX immatriculés aux États-Unis pourraient devoir faire l'objet d'inspections au cas où ils auraient été mal installés et devraient être réparés.

Si ce problème n'est pas corrigé, ces sièges pourraient blesser des passagers et des membres d'équipage lors d'un atterrissage d'urgence, ou bloquer l'allée et ralentir l'évacuation, a précisé l'agence. La directive de navigabilité proposée par la FAA et publiée lundi s’appliquerait à 453 avions immatriculés aux États-Unis. L’agence n’a compétence que sur les compagnies aériennes américaines, mais les autorités de régulation étrangères suivent généralement les directives de la FAA lorsqu’elles sont applicables.

Près de 2.300 avions 737 MAX sont en service dans le monde, dont 823 aux États-Unis, selon le cabinet de conseil et de veille aéronautique IBA. Cette proposition de directive intervient alors que Boeing s’efforce d’améliorer la qualité de sa production et d’augmenter sa cadence de production sous la direction de son directeur général, Kelly Ortberg. Des problèmes de qualité de production ont été révélés début 2024 lorsqu’un panneau de bouchon de porte s’est détaché en vol d’un 737 MAX d’Alaska Air pratiquement neuf.

La FAA a indiqué dans sa proposition de consigne de navigabilité qu’elle avait reçu un rapport signalant que certains ensembles de sièges passagers n’étaient pas correctement installés dans leurs rails de guidage.

Cela signifiait que ces ensembles pouvaient se désengager des rails de siège en cas de charge accrue, de turbulences ou d’atterrissage d’urgence, a précisé la FAA. Chaque 737 MAX pourrait comporter jusqu’à 69 ensembles de sièges passagers montés sur rails; l’inspection de chaque ensemble prendrait environ une heure de travail, suivie d’une heure pour la réparation, sans qu’aucune pièce de rechange ne soit nécessaire, a précisé la FAA. Les compagnies aériennes pourraient faire inspecter les sièges simultanément par plusieurs employés, ce qui réduirait considérablement le temps total nécessaire pour chaque appareil. Elle n’a pas précisé dans quel délai les compagnies aériennes devraient remédier à ce problème.

Un porte-parole de Boeing a déclaré que le constructeur aéronautique avait publié des directives à l’intention des exploitants concernant ce problème en décembre 2025.

“Nous soutenons la décision de la FAA de rendre ces consignes obligatoires”, a déclaré le porte-parole dans un e-mail.