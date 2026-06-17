Selon l'autorité néerlandaise chargée des routes, 40 000 Tesla circulent aux Pays-Bas en utilisant un logiciel de “conduite autonome”

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout du paragraphe 3 et des puces) par Toby Sterling

L'autorité routière néerlandaise a déclaré mercredi que 40 000 Tesla aux Pays-Bas avaient commencé à utiliser le logiciel d'aide à la conduite “Full Self-Driving” (FSD) du constructeur automobile et avaient parcouru au total 24 millions de kilomètres (soit 14,9 millions de miles), sans aucun incident grave à ce jour.

L’agence RDW, qui a approuvé l’utilisation du logiciel FSD supervisé le 10 avril, une première en Europe, a déclaré dans un communiqué qu’elle surveillait cette technologie tous les mois, plutôt que tous les ans comme c’est habituellement le cas.

Bien qu’il soit appelé “Full Self-Driving (supervised)”, ce logiciel est classé dans la catégorie des systèmes d’aide à la conduite. Il peut diriger la voiture, accélérer et freiner, mais les conducteurs doivent garder les yeux sur la route et les mains prêtes à intervenir.

* “En raison de la surveillance continue et stricte du conducteur à l’intérieur du véhicule, ce système d’aide à la conduite est au moins aussi sûr que les autres systèmes d’aide à la conduite”, a déclaré l’agence dans un communiqué.

* Le RDW sollicite l’homologation de la technologie Tesla dans toute l’Union européenne .

* Tesla facture 99 € (115 $) par mois pour l’utilisation du logiciel FSD après une période d’essai d’un mois.

* Le ministrenéerlandais des Transports a défendu mardi devant le Parlement l’homologation de cette technologie.

* Le RDW indique avoir effectué 3.000 heures d’essais sur circuit et sur route, dans des conditions météorologiques variées, avant d’accorder son autorisation.

* La Belgique, le Danemark, l’Estonie et la Lituanie ont approuvé à titre provisoire le logiciel sur la base de l’autorisation néerlandaise.

(1 dollar = 0,8622 euro)