Les immatriculations de Tesla en Europe ont été inégales en juillet, malgré une dynamique générale favorable aux véhicules électriques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les immatriculations de Tesla TSLA.O sur plusieurs marchés européens ont affiché un tableau mitigé en juillet, avec de fortes hausses en France et au Danemark , contrastant avec des baisses marquées en Norvège et en Suède .

Les immatriculations de véhicules Tesla, un indicateur des ventes, ont augmenté de 86% en France et de 52% au Danemark par rapport à l’année dernière, selon les données de l’organisme français PFA et du site danois bilstatistik.dk.

En revanche, elles ont chuté de 97% en Norvège et de 60% en Suède sur la même période, comme le montrent les chiffres des organismes de compilation OFV et Mobility Sweden.

Les ventes de Tesla en Europe ont jusqu’à présent rebondi cette année après deux baisses annuelles consécutives, grâce à des comparaisons plus favorables avec l’année précédente, à la hausse des prix des carburants, aux aides gouvernementales et à l’intérêt croissant des consommateurs pour les véhicules électriques. Les immatriculations globales de voitures neuves à batterie électrique ont augmenté de 51% en juin , selon les données de l’Association des constructeurs européens d’automobiles. Le mois dernier, Tesla a annoncé des chiffres de livraisons record pour le deuxième trimestre, supérieurs aux estimations de Wall Street, grâce notamment au rebond observé en Europe.

Les chiffres des immatriculations au Royaume-Uni et en Allemagne, les deux plus grands marchés automobiles européens, seront publiés dans le courant de la semaine.