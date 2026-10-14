Selon l'AIE, la pénurie mondiale de diesel pourrait se prolonger jusqu'en 2027

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* L'AIE prévoit que la reprise des activités des raffineries en fin d'année permettra de reconstituer les stocks, mais ne compensera pas le déficit de gazole enregistré cette année

* Selon l'AIE, le Moyen-Orient et la Russie ont perdu au total 1,3 million de barils par jour d'exportations de gazole en septembre

* L'Agence estime que la hausse des coûts du diesel risque d'attiser l'inflation et de nuire à la croissance

(Ajout d'un graphique et d'une référence à la réunion du conseil d'administration de l'AIE aux paragraphes 2 et 11)

par Robert Harvey

Les marchés mondiaux du diesel pourraient rester tendus jusqu’à une bonne partie de l’année prochaine, les prix élevés qui en résulteraient alimentant l’inflation et freinant la croissance économique, alors que les conflits limitent la production au Moyen-Orient et en Russie, a déclaré mercredi l’Agence internationale de l’énergie (AIE).

L'avertissement de l'agence intervient à la veille d'une réunion qui portera sur l'ampleur et le calendrier des déblocages des stocks d'urgence de l'agence, destinés à apaiser les marchés de l'énergie.

Le diesel est largement utilisé dans l’industrie, l’agriculture et le secteur automobile, ce qui signifie que ses prix record ont créé des pressions tant politiques qu’économiques. L’administration du président américain Donald Trump a demandé aux pays de l’Union européenne de réduire leurs stocks, sous peine d’une éventuelle interdiction des exportations américaines de diesel.

« Les prix record du diesel ont déjà des répercussions économiques généralisées, car ils font grimper le coût des biens et ont un impact sur les revenus réels, l’activité économique et l’inflation », a déclaré l’agence, qui conseille les pays industrialisés et gère leurs stocks pétroliers d’urgence, dans un rapport mensuel.

Les pertes cumulées liées aux exportations de diesel en provenance du Moyen-Orient et de la Russie se sont élevées à 1,3 million de barils par jour en septembre, a précisé l’agence. Cela représente environ 4,5% de la demande mondiale de diesel et de gazole prévue par l’agence pour cette année.

Le marché du diesel est resté soumis à une forte pression, les perturbations prolongées de l’approvisionnement ayant entraîné une réduction des stocks à une période de l’année où ceux-ci augmentent habituellement, a indiqué l’AIE.

« Alors que les réserves tampons restantes du système continuent de s’éroder, en l’absence d’une résolution des conflits au Moyen-Orient, les marchés pétroliers pourraient connaître davantage de turbulences dans les mois à venir avant qu’un éventuel excédent ne se profile en 2027 », a déclaré l’AIE.

LA REPRISE DU RAFFINAGE NE COMPENSERA PAS LE DÉFICIT

La reprise des activités de raffinage à l’échelle mondiale, attendue vers la fin de cette année, devrait commencer à reconstituer les stocks, a indiqué l’AIE, même si cela ne suffira pas à compenser le déficit accumulé sur les marchés des distillats moyens. Le diesel, le gazole et le kérosène entrent tous dans la catégorie des distillats moyens.

L'équilibre entre l'offre et la demande mondiales de gazole restera tendu au premier semestre 2027, avant de s'assouplir au second semestre, selon le rapport de l'AIE.

Les marges de raffinage du diesel, c'est-à-dire la prime de ce carburant par rapport au pétrole brut sous-jacent

LGOc1-LCOc1 , ont atteint des niveaux records de près de 95 dollars le baril en septembre, la production ayant été affectée par la réduction des capacités de raffinage.

Les membres de l’AIE ont convenu en mars de libérer 400 millions de barils de pétrole provenant des réserves d’urgence pour pallier les pénuries, le total des engagements ayant ensuite été porté à 426 millions de barils, dont environ 100 millions de barils restent à livrer. Le conseil d’administration de l’agence se réunit jeudi pour convenir des détails de cette mesure, et les acteurs du marché se concentrent sur le rythme de la libération et sur la question de savoir si de nouveaux volumes seront convenus.

La demande mondiale totale de pétrole devrait baisser de 2,6 millions de barils par jour en 2026, contre une baisse de 2,5 millions de barils par jour prévue le mois dernier, le diesel représentant 25% de cette baisse, a indiqué l’AIE.

L’agence prévoit que l’offre mondiale de pétrole baissera de 5,8 millions de barils par jour cette année, avant de renverser la tendance pour augmenter de 7,7 millions de barils par jour en 2027, ce qui ramènera le marché à un excédent.

Les cours du pétrole ont peu évolué mercredi, les contrats à terme sur le Brent s'échangeant à environ 105,80 dollars le baril à 09h32 GMT, en hausse de 0,1% par rapport à la clôture précédente. Les marges de raffinage du diesel ont progressé de 2% sur la journée, à environ 85,42 dollars le baril.

LES DÉBLOCAGES DE STOCKS ONT RALENTI

Le rythme des déblocages de réserves convenu en mars a ralenti pour s’établir à environ 270 000 barils par jour en septembre, contre un rythme moyen de 2,2 millions de barils par jour entre mars et juin.

Au total, 331 millions de barils provenant des stocks d’urgence prévus par cet accord avaient été libérés à la fin du mois de septembre, a indiqué l’AIE, l’Europe devant encore en libérer 46 millions, les Amériques 40 millions et l’Asie-Océanie les 10 millions restants.

Sur le milliard de barils environ que comptent les stocks publics des pays membres de l’AIE, plus de 200 millions de barils sont du gazole.

Ces stocks servent de tampon au marché pétrolier face aux événements extérieurs ou aux chocs de prix, ce qui signifie que les prélèvements sur les réserves réduisent la protection contre de futurs chocs.

LES RÉCENTES ATTAQUES MENACENT LA REPRISE AU MOYEN-ORIENT

Les exportations de pétrole brut des producteurs du Golfe au Moyen-Orient ont augmenté de 4,4 millions de barils par jour en septembre pour atteindre environ 75% des niveaux d’avant-guerre, a indiqué l’AIE.

Cette hausse est due à une augmentation de 3,7 millions de barils par jour des expéditions transitant par le détroit d’Ormuz, portant les flux à 10,9 millions de barils par jour, grâce à une forte activité de transbordement de navire à navire dans le golfe d’Oman.

« Toutefois, la récente escalade des attaques contre les infrastructures énergétiques régionales et le trafic de pétroliers menace de compromettre toute nouvelle amélioration », a déclaré l’AIE.