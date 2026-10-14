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Wall Street ouvre en baisse, lestée par l'inflation américaine
information fournie par AFP 14/10/2026 à 15:46

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A trader works on the floor of the New York Stock Exchange (NYSE) at the opening bell in New York on March 18, 2026. Wall Street stocks dipped early Wednesday after data showing an unexpected jump in producer inflation added to anxiety about a Federal Reserve decision later in the day. ( AFP / ANGELA WEISS )

A trader works on the floor of the New York Stock Exchange (NYSE) at the opening bell in New York on March 18, 2026. Wall Street stocks dipped early Wednesday after data showing an unexpected jump in producer inflation added to anxiety about a Federal Reserve decision later in the day. ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a ouvert dans le rouge mercredi, pénalisée par la publication d'un indice d'inflation supérieur aux attentes pour le mois de septembre, entraînant une remontée des taux obligataires.

Dans les premiers échanges, le Dow Jones reculait de 0,22%, l'indice Nasdaq perdait 0,63% et l’indice élargi S&P 500 lâchait 0,47%.

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