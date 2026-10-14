La Commission européenne est en pourparlers avec Google, a déclaré un porte-parole

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(Ajoute des précisions sur les amendes aux paragraphes 2 à 4, ainsi que sur les mesures prises par Google en réponse aux paragraphes 5 et 6)

La Commission européenne a déclaré mercredi qu’elle était “en dialogue avec Google”

GOOGL.O concernant les mesures que l’entreprise pourrait prendre en réponse aux amendes d’un milliard de dollars infligées par l’UE en juillet et aux modifications exigées concernant sa boutique d’applications et son moteur de recherche.

La Commission a infligé à Google, filiale d’Alphabet, des amendes de 460 millions d’euros (511,43 millions de dollars) et 430 millions d’euros respectivement, pour avoir favorisé ses propres services dans les résultats de recherche concernant le shopping, les hôtels, les transports et le sport, ainsi que pour les restrictions imposées aux développeurs d’applications sur sa boutique d’applications Google Play.

“Nous sommes actuellement en dialogue avec Google, je ne vais donc pas préjuger de l’issue de ce dialogue, mais je peux vous garantir que les services de la Commission sont actuellement en dialogue avec Google précisément sur cette question”, a déclaré le porte-parole Thomas Regnier lors d’un point presse quotidien de l’UE.

La Commission a ordonné à Google de se conformer, dans un délai de 60 jours, aux recommandations visant à traiter ses concurrents de manière équitable et non discriminatoire et à permettre aux développeurs d’applications de rediriger les utilisateurs hors de sa boutique d’applications.

La Commission est consciente que Google a déjà commencé à mettre en œuvre des modifications au niveau des résultats de son moteur de recherche et a annoncé et appliqué certaines modifications concernant les frais de service facturés aux développeurs d’applications sur Google Play, a indiqué le bureau du porte-parole dans un communiqué.

“La Commission procédera à une évaluation approfondie de ces mesures. Dans le cadre de cette évaluation, elle sollicitera l’avis des opérateurs du marché et des tiers”, précise le communiqué.

(1 dollar = 0,8994 euro)