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Selon l'agence, des navires traversent déjà le détroit d'Ormuz dans le cadre du programme d'évacuation de l'ONU
information fournie par Reuters 24/06/2026 à 13:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction du jour mentionné au paragraphe 3: il s'agit bien de mercredi, et non de jeudi)

Des navires ont déjà traversé le détroit d'Ormuz dans le cadre d'un nouveau dispositif d'évacuation mis en place par l'agence maritime des Nations unies, a déclaré mercredi un porte-parole.

« Des navires ont déjà commencé à transiter dans le cadre de ce plan », a déclaré un porte-parole de l’Organisation maritime internationale (OMI), sans toutefois fournir de détails sur les navires ayant franchi le détroit.

Au moins deux vraquiers et un cargo ont traversé le détroit d’Ormuz dans le cadre de ce dispositif au cours des 12 dernières heures, selon les données de suivi des navires publiées mercredi par LSEG.

Au moins 35 autres navires commerciaux, principalement des vraquiers, des cargos et des porte-conteneurs, se préparaient à franchir le détroit, selon les données de suivi des navires de LSEG et de MarineTraffic, sur la base d’une analyse des mouvements de navires réalisée par Reuters.

Ce dispositif, dont la mise en place a pris plusieurs mois, permettra à des centaines de navires, avec à leur bord quelque 11 000 marins bloqués dans le Golfe, de franchir le détroit d’Ormuz, a déclaré mardi l’OMI.

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