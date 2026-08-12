Russie: croissance de l'économie de 1,3% au deuxième trimestre

L'économie de la Russie a connu au deuxième trimestre 2026 une croissance de 1,3% sur un an, un rebond après une contraction de 0,2% au trimestre précédent, a rapporté mercredi l'agence nationale des statistiques Rosstat.

( AFP / ALEXANDER NEMENOV )

La Russie est visée par de multiples sanctions occidentales pour son offensive militaire en Ukraine, ciblant notamment son secteur des hydrocarbures, et connaît depuis des années d'importantes dépenses dans son secteur de la défense.

Ce résultat est supérieur aux attentes du ministère de l'Economie, qui tablait sur une croissance de 0,9% sur cette période, et aux prévisions des économistes.

Selon Rosstat, la consommation a été le principal moteur de la croissance économique au deuxième trimestre 2026 et notamment les dépenses de loisirs et les achats de voitures.

"Après le ralentissement observé au premier trimestre, qui était lié à des facteurs calendaires et météorologiques, l’activité économique a connu une reprise modérée au deuxième trimestre", avait expliqué Elvira Nabioullina, présidente de la Banque de Russie, fin juillet.

Au deuxième trimestre l'année dernière, l'économie affichait une croissance de 1,1%.

Plus de quatre ans après le début de son offensive d'ampleur contre l'Ukraine, la Russie fait face à de multiples sanctions occidentales, une inflation élevée, des coûts d'emprunt prohibitifs et des pénuries de main-d'œuvre.

Pour autant, elle reste l'un des pays développés les moins endettés au monde (environ 16% du PIB) et dispose d'un fonds souverain de plus de 150 milliards d'euros. Ses revenus tirés des ventes d'hydrocarbures connaissent une hausse considérable depuis le début de la guerre au Moyen-Orient fin février, qui a bouleversé les marchés énergétiques.