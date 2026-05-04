Selon Goldman, les stocks mondiaux de pétrole approchent leur plus bas niveau depuis huit ans, et le rythme de leur épuisement est préoccupant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les stocks mondiaux de pétrole approchent de leur plus bas niveau depuis huit ans, a déclaré lundi Goldman Sachs, avertissant que la rapidité de leur épuisement devenait préoccupante alors que les approvisionnements transitant par le détroit d'Ormuz restaient limités.
Les cours du pétrole ont bondi d'environ 6% lundi après que l'Iran a attaqué plusieurs navires dans le détroit d'Ormuz et incendié un port pétrolier des Émirats arabes unis, alors que la tentative du président Donald Trump de recourir à la marine américaine pour débloquer le trafic maritime a provoqué la plus forte escalade depuis la déclaration d'un cessez-le-feu il y a quatre semaines. O/R
La banque a estimé que les stocks mondiaux de pétrole s'élevaient à 101 jours de demande mondiale et pourraient tomber à 98 jours d'ici la fin du mois de mai.
Goldman a ajouté que, même si les stocks mondiaux totaux “ne devraient pas atteindre les niveaux opérationnels minimaux cet été, la vitesse à laquelle ils s'épuisent et les pertes d'approvisionnement dans certaines régions et pour certains produits sont préoccupantes”. La banque a estimé que les stocks mondiaux de produits raffinés commerciaux sont passés de 50 jours de demande avant la guerre américano-israélienne contre l'Iran à 45 jours de demande actuellement. La banque a ajouté que les réserves de produits raffinés facilement accessibles approchaient rapidement de niveaux très bas.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer