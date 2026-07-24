Selon des sources et des avis des autorités de régulation, seules les opérations d'une raffinerie sur vingt ont été affectées par la tempête tropicale Bertha

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Selon des sources proches de l'exploitation des raffineries et des notifications déposées auprès des autorités de régulation de la Louisiane et du Texas, seule une raffinerie sur les 20 situées sur la trajectoire de la tempête tropicale Bertha a vu ses activités perturbées par le passage du cyclone.

Phillips 66 PSX.N a déclaré vendredi que l'unité 35 de sa raffinerie de Sweeny, au Texas, d'une capacité de 277.000 barils par jour (bpd), a connu un dysfonctionnement en raison d'un coup de foudre alors que les restes de Bertha passaient au sud-ouest de Houston jeudi soir.