Selon certaines sources, un producteur mondial demanderait aux acheteurs japonais des primes de 310 dollars par tonne sur l'aluminium au quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un producteur mondial d’aluminium a proposé aux acheteurs japonais une prime de 310 dollars par tonne métrique pour les livraisons de métal primaire prévues entre octobre et décembre, soit une baisse de 22 % par rapport au trimestre en cours, ont indiqué vendredi trois sources directement impliquées dans les négociations trimestrielles sur les prix.

Le Japon est un importateur majeur de ce métal léger et les primes qu’il accepte de payer chaque trimestre pour les livraisons de métal primaire, en plus du cours au comptant du London Metal Exchange (LME) CMAL0 , servent de référence régionale.

Pour le trimestre juillet-septembre, les acheteurs japonais ont convenu de payer des primes de 395 dollars par tonne

PREM-ALUM-JP , soit une hausse de 12 % à 13 % par rapport au trimestre précédent.