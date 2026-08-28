Espagne : l'inflation a grimpé à 4,3 % en août en raison des prix de l'énergie (institut de statistique)

L'inflation en Espagne a continué à grimper en août en raison de l'augmentation du coût de l'énergie, notamment des carburants, pour s'établir à 4,3 %, selon les chiffres préliminaires publiés ce vendredi par l'Institut national de la statistique (INE).

( AFP / CESAR MANSO )

Le taux d'inflation en glissement annuel pour le mois en cours est de sept dixièmes supérieur à celui de juillet, où il s'élevait à 3,6 %, a expliqué l'INE dans un communiqué.

"Le prix des carburants et des lubrifiants pour véhicules particuliers sont en hausse alors qu'ils avaient baissé en août 2025", a indiqué l'organisme public.

En revanche, les prix des denrées alimentaires et des boissons non alcoolisées, en particulier ceux des fruits et légumes, ont baissé ce mois-ci, a ajouté l'organisme.

Les marchés énergétiques mondiaux ont été secoués par la fermeture du détroit d’Ormuz, voie de communication maritime essentielle pour le transport du pétrole et du gaz depuis la région du Golfe, à la suite des attaques menées par les États-Unis et Israël contre l’Iran.

La Banque d’Espagne avait déjà revu à la hausse ses prévisions d’inflation en juin, et s’attend désormais à ce que celle-ci atteigne 3,6 % sur l’ensemble de l’année, soit un niveau supérieur à sa prévision initiale de 3%.