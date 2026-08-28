Suisse: les perspectives économiques sont positives, selon le baromètre mensuel du KOF

Les perspectives pour l'économie suisse étaient encore en progression en août, selon le baromètre conjoncturel du KOF publié vendredi, qui constate toutefois que les indicateurs pour la consommation enregistrent un léger recul.

( AFP / FABRICE COFFRINI )

En août, ce baromètre - qui donne une indication sur la tendance à court terme du produit intérieur brut (PIB) de la Suisse - a progressé de 2,5 points pour atteindre 106,7 points, a indiqué dans un communiqué le Centre de recherches conjoncturelles de l'école polytechnique fédérale de Zurich, qui le calcule tous les mois.

En mars, ce baromètre avait brusquement chuté après le choc économique de la guerre au Moyen-Orient. Depuis, il s'est peu à peu redressé, repassant en juin au-dessus de la barre des 100 points qui marque le seuil de croissance pour l'économie suisse.

"Après avoir déjà enregistré une hausse progressive au cours des derniers mois, il se situe ce mois-ci nettement au-dessus de la moyenne à moyen terme, estime l'institut zurichois dans le communiqué, ajoutant que "les perspectives pour la conjoncture suisse sont positives".

La hausse pour le mois d'août "reflète notamment l'évolution positive des indicateurs relatifs à l'industrie manufacturière, aux services et à la demande extérieure".

Au sein même du secteur productif (industrie manufacturière et construction), la majorité des ensembles d'indicateurs évolue favorablement.

Les indicateurs de la demande de consommation enregistrent en revanche quant à eux un léger recul.

Selon une première estimation du ministère de l'Economie publiée le 14 août, le produit intérieur brut de la Suisse a fortement crû au deuxième trimestre, de 1,5%. Après une croissance de 0,4% au premier trimestre, l'économie suisse a profité d'un fort rebond de l'industrie chimique et pharmaceutique.

Le ministère doit publier des estimations plus détaillées le 3 septembre.

Fin juillet, Washington a annoncé de nouveaux droits de douane pour une soixantaine de pays en remplacement des surtaxes temporaires mises en place par Donald Trump en février, après la décision de la Cour suprême d'annuler la majorité des surtaxes imposées l'an passé.

La Suisse fait partie des pays pour lesquels la barre a été fixée à 12,5%.