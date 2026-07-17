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Selon certaines sources, TotalEnergies réduirait la production de sa raffinerie au Texas pour y effectuer des réparations
information fournie par Reuters 17/07/2026 à 04:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

TotalEnergies TTEF.PA réduit la production de sa raffinerie de Port Arthur, au Texas, d’une capacité de 238 000 barils par jour (bpd), afin de procéder à des réparations sur un reformeur, suite au redémarrage de l’ensemble du site après une coupure de courant, ont indiqué des sources proches de l’exploitation de l’usine.

Le reformeur, d’une capacité de 35 000 bpd, présente des dysfonctionnements depuis le redémarrage de la raffinerie, intervenu deux semaines après la coupure de courant du 19 juin due à la foudre, ont précisé ces sources. La raffinerie n’a pas encore atteint sa pleine capacité de production.

Un porte-parole de TotalEnergies n’a pas répondu à une demande de commentaire.

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