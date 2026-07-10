Selon certaines sources, Philippine Air achète 15 Boeing 787-10 et neuf Airbus A350-1000 appareils

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Philippine Airlines s'apprête à commander 15 Boeing BA.N 787 et neuf Airbus

AIR.PA A350-1000, ce qui marquera son premier achat auprès de Boeing depuis près de 20 ans, ont indiqué vendredi des sources du secteur.

Ces commandes devraient être annoncées ce mois-ci lors du salon aéronautique de Farnborough, en même temps que le choix des moteurs pour les Boeing 787, à l'issue d'un appel d'offres distinct opposant le britannique Rolls-Royce RR.L au géant américain GE Aerospace GE.N .

Aucune des parties n’a souhaité faire de commentaire. Bloomberg News avait rapporté en début de semaine que la compagnie aérienne avait choisi de répartir une commande d’environ 20 appareils entre Airbus et Boeing.