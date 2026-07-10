(Actualisé avec contrats à terme, Delta Air Lines, Meta, Microsoft, Alphabet, Amazon et Oracle)

Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,22% pour le Dow Jones .DJI et de 0,02% pour le Standard & Poor's 500 .SPX , tandis que le Nasdaq .IXIC est vu en baisse de 0,3%.

* SECTEUR DES SEMI-CONDUCTEURS - L'entrée en Bourse du fabricant de puces sud-coréen SK Hynix 000660.KS aux États-Unis vendredi, à la suite d'une vente d'actions de 26,5 milliards de dollars (23,18 milliards d'euros), constituera un test décisif de la confiance des investisseurs dans la pérennité de l'essor de l'intelligence artificielle (IA), sur fond de récent recul du secteur des semi-conducteurs.

En avant-Bourse, MICRON TECHNOLOGY MU.O perd 3,2% après avoir pris 4,5% la veille, tandis que WESTERN DIGITAL WDC.O et SEAGATE TECHNOLOGY STX.O cèdent respectivement 2,8% et 2,7%.

* DELTA AIR LINES DAL.N a confirmé vendredi ses perspectives de bénéfice annuel et a publié des prévisions pour le trimestre en cours supérieures aux attentes, qui témoigne de sa confiance dans la pérennité des récentes hausses de tarifs, même si les prix du carburant ont reculé par rapport aux sommets atteints plus tôt cette année.

L'action gagne 2,3% en avant-Bourse.

* META META.O - La Commission européenne a accusé vendredi Instagram et Facebook, deux réseaux sociaux appartenant à Meta, d'avoir enfreint la législation européenne sur les services numériques, citant notamment des fonctionnalités qui incitent les utilisateurs à une utilisation compulsive, telles que le défilement infini ou la lecture automatique, et en exigeant que des modifications soient apportées, sous peine d'amendes.

* MICROSOFT MSFT.O , ALPHABET GOOGL.O , AMAZON AMZN.O , ORACLE ORCL.N - Le Royaume-Uni a désigné vendredi les fournisseurs de services cloud Microsoft, Google, Amazon et Oracle comme des "tiers essentiels", les plaçant ainsi sous contrôle réglementaire direct afin de protéger le système financier du pays.

* APOLLO APO.N - Le géant pharmaceutique allemand Bayer

BAYGn.DE a annoncé vendredi avoir levé 3 milliards d'euros auprès de fonds gérés par le groupe américain dans le cadre d'une opération liée à son activité de contraceptifs réversibles à longue durée d'action (LARC).

De son côté, EasyJet EZJ.L a donné son accord de principe à une offre de rachat de 5,7 milliards de livres sterling (6,69 milliards d'euros) émanant du gestionnaire d'actifs américain, a annoncé vendredi la compagnie aérienne low-cost britannique.

(Rédigé par Coralie Lamarque et Diana Mandia, édité par Benoit Van Overstraeten)

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