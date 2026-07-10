Delta Air Lines renoue avec les bénéfices malgré un coût du carburant record

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )

La compagnie aérienne américaine Delta Air Lines a annoncé vendredi avoir dégagé un résultat net de 1,6 milliard de dollars au deuxième trimestre, renouant avec les bénéfices en dépit de coûts de carburant historiques compensés par une augmentation des prix.

Si ce résultat marque une nette amélioration par rapport à la perte de 289 millions de dollars accusée au premier trimestre, il ressort tout de même en baisse de 25% comparé à la même période de l'année précédente.

Le chiffre d'affaires du transporteur a lui bondi de 19% sur un an pour s'établir à 19,8 milliards de dollars, porté par une forte "demande mondiale", indique le groupe dans son communiqué.

Delta Air Lines souligne avoir dû absorber la facture de carburant trimestrielle "la plus élevée de son histoire", qui a atteint plus de 4,1 milliards de dollars, soit un bond de 67% sur un an.

Le secteur aérien subit les conséquences de la flambée des cours du pétrole due à la guerre au Moyen-Orient.

En conséquence, en un an, le coût par siège rapporté à la distance parcourue a bondi de 21%, rapporte Delta.

Pour compenser ces lourdes charges, l'entreprise s'est appuyée sur la hausse des prix de vente des billets (12% d'augmentation des revenus par mile voyagé), en particulier de ses sièges de classes supérieures (+17% de revenus pour les billets premiums).

La compagnie a également pu compter sur une particularité de son modèle économique: elle possède sa propre raffinerie, dont les revenus ont quasiment doublé pour atteindre près de 2,1 milliards de dollars sur le trimestre.

"Delta agit depuis une position de force", s'est félicité son directeur général Ed Bastian, cité dans le communiqué.

Le groupe a confirmé l'ensemble de ses prévisions financières pour l'année 2026, alors que les analystes interrogés par Bloomberg s'attendaient à ce qu'elles soient revues à la baisse.