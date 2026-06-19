Selon certaines sources, Jio Platforms, la société d'Ambani, a déposé une demande d'introduction en bourse de 3,8 milliards de dollars, ce qui pourrait en faire la plus importante jamais réalisée en Inde

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* Le produit de l'introduction en bourse sera en grande partie utilisé pour rembourser la dette de la branche télécommunications

* L'introduction en bourse de Reliance Jio intervient après de longs retards

* La société compte parmi ses actionnaires des investisseurs étrangers de premier plan

* Son activité comprend le deuxième opérateur de télécommunications au monde en nombre d’abonnés, derrière China Mobile

(Ajout d'un graphique) par Aditya Kalra, Vibhuti Sharma et Aditi Shah

Reliance Jio Platforms, la société du milliardaire indien Mukesh Ambani, a déposé un dossier réglementaire en vue d’une introduction en bourse à Mumbai visant à lever environ 3,8 milliards de dollars, selon certaines sources, ce qui pourrait constituer une introduction en bourse record pour le pays.

Cette introduction en bourse vise à valoriser une société qui regroupe notamment l’activité de télécommunications de Jio, le deuxième opérateur mondial en nombre d’abonnés dans un seul pays après China Mobile 600941.SS . Jio Platforms compte Meta et Google parmi ses principaux investisseurs étrangers.

Le produit de l’offre sera en grande partie utilisé pour rembourser la dette de l’activité de télécommunications. Jio Platforms gère également des activités dans les domaines de l’IA, du cloud et des réseaux d’entreprise .

Cette introduction en bourse mettra à l’épreuve les marchés financiers indiens, qui se sont refroidis ces derniers mois après que le conflit américano-israélien avec l’Iran a secoué les marchés mondiaux et pesé sur le moral des investisseurs.

L’introduction en bourse vise à lever environ 360 milliards de roupies (3,81 milliards de dollars), ont indiqué trois sources proches du dossier, ce qui équivaut à environ 2,9 % de son capital après émission et valorise l’entreprise à environ 131 milliards de dollars.

Le prospectus de l’introduction en bourse, qui ne mentionnait pas l’objectif de levée de fonds, indiquait que le produit de l’opération serait utilisé pour rembourser une dette estimée à 275 milliards de roupies (2,92 milliards de dollars) de Reliance Jio Infocomm.

Il précisait que le remboursement de la dette “placera l’entreprise dans une position favorable pour poursuivre ses investissements dans ses priorités stratégiques, notamment la densification et l’extension du réseau 5G, la pénétration du haut débit fixe, l’intelligence artificielle et les services cloud...”

Lors de l’assemblée générale annuelle des actionnaires, Mukesh Ambani a déclaré: “L’introduction en bourse de Jio est considérée comme l’étape la plus importante de cette année en matière de création de valeur.”

Reliance n’a pas répondu aux questions de Reuters. Les détails définitifs pourraient évoluer à l’approche de la cotation.

PRINCIPAUX INVESTISSEURS, SUPPRESSIONS D'EMPLOIS

L’Inde était le deuxième marché mondial des introductions en bourse en 2025, mais la volatilité récente a ralenti le rythme des nouvelles cotations, alors même que des émetteurs tels que la Bourse nationale indienne (National Stock Exchange of India) poursuivent leurs projets d’introduction en bourse.

Si l’introduction en bourse de Jio permet de lever 3,8 milliards de dollars, elle dépasserait celle de Hyundai Motor India HYUN.NS de 278,7 milliards de roupies (2,95 milliards de dollars) réalisée en 2024 pour devenir la plus importante de l’histoire du pays.

En 2020, Jio a levé des fonds auprès d’investisseurs internationaux, notamment Meta META.O , Google GOOGL.O et les sociétés de capital-investissement Vista Equity Partners, KKR, General Atlantic et Silver Lake, ainsi que l’Abu Dhabi Investment Authority, en cédant environ 33 % de sa participation.

Ces investisseurs misent sur l’économie numérique indienne en pleine expansion, qui compte 1,4 milliard d’habitants, où la pénétration des smartphones s’accélère, où les coûts d’accès à Internet sont parmi les plus bas au monde et où une population jeune, privilégiant le mobile, se connecte massivement à Internet.

La branche télécoms de Jio comptait 524,4 millions d’abonnés au 31 mars, dont 268,5 millions sur son réseau 5G, indique le prospectus, précisant que les effectifs ont baissé d’environ 21 % pour s’établir à 27 935 au cours de la même période, alors même que sa base d’abonnés et son chiffre d’affaires progressaient.

Ces dernières années, Jio Platforms s’est diversifiée au-delà des télécommunications pour se lancer dans l’IA, le cloud et les services de réseaux d’entreprise, ainsi que dans le développement d’applications. En 2023, Nvidia NVDA.O a annoncé un partenariat en matière d’IA avec Reliance afin de développer une infrastructure cloud et des modèles linguistiques.

Son chiffre d’affaires d’exploitation pour l’exercice clos en mars 2026 s’est élevé à 15,6 milliards de dollars, avec un bénéfice après impôts de 3,19 milliards de dollars.