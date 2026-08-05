Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* NOVO NORDISK NOVOb.CO , SIEMENS ENERGY ENR1n.DE et HEINEKEN HEIO.AS doivent publier leurs résultats avant la cloche.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS : nL8N43X24C

(Rédigé par Coralie Lamarque)