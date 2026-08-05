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Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 06:00
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* NOVO NORDISK NOVOb.CO , SIEMENS ENERGY ENR1n.DE et HEINEKEN HEIO.AS doivent publier leurs résultats avant la cloche.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS : nL8N43X24C

(Rédigé par Coralie Lamarque)

Valeurs associées

HEINEKEN HOLDING
72,400 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
SIEMENS ENERGY
150,860 EUR XETRA +2,25%
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TOTALENERGIES
74,25 -2,85%
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