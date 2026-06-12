Selon certaines sources, Exxon Mobil s'apprêterait à nommer Alex Volkov à la tête de ses activités de négoce international

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* Tracey Gunnlaugsson quitte son poste de responsable des opérations de trading; David Brown prendrait également sa retraite, selon certaines sources

* Alex Volkov a passé près de 30 ans chez Exxon, occupant des fonctions aux États-Unis, en Russie et à Londres

* Exxon a annoncé une perte de 3,9 milliards de dollars sur ses produits dérivés au premier trimestre, à la traîne par rapport à ses concurrents européens

par Arathy Somasekhar

Exxon Mobil XOM.N s'apprêtait à nommer Alex Volkov à la tête de ses activités de trading mondiales, ont déclaré deux sources proches du dossier.

Jeudi, Reuters a rapporté que, selon des sources, Tracey Gunnlaugsson, qui dirigeait la division des opérations de trading depuis 2023, était sur le point de prendre sa retraite. Exxon a refusé de commenter.

Reuters n'a pas pu joindre M. Volkov dans l'immédiat pour obtenir ses commentaires.

Basé au Texas, M. Volkov a passé près de trois décennies chez Exxon, occupant des fonctions aux États-Unis , en Russie et à Londres, selon son profil LinkedIn. Il a occupé le poste de vice-président dans plusieurs secteurs de l'entreprise, notamment le marketing mondial du GNL, le commercial amont, la stratégie et le développement commercial, et, actuellement, le commercial et l'intégration.

David Brown, qui était négociant international en pétrole brut, prend également sa retraite chez Exxon, ont indiqué trois sources.

En mai, Exxon a rapporté une perte comptable de 3,9 milliards de dollars liée aux produits dérivés au premier trimestre, ce qui a fait chuter le bénéfice net à son plus bas niveau en cinq ans. Ces pertes contrastent avec les bénéfices de trading enregistrés au premier trimestre par les grandes compagnies pétrolières européennes, qui ont passé des décennies à mettre en place des salles de marché et ont engrangé des milliards de dollars grâce à la crise de l'approvisionnement énergétique de cette année, déclenchée par la guerre américano-israélienne contre l'Iran.