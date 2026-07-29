Selon certaines sources, Energean et Carlyle figureraient parmi les soumissionnaires pour les actifs gaziers de BP au large de l'Égypte

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Stephanie Kelly

Dragon Oil, Carlyle Group CG.O , Energean ENOG.L et Artemis Energy font partie des groupes qui devraient soumettre cette semaine une offre pour acquérir des actifs du projet de développement gazier de BP dans le delta du Nil occidental ( BP.L ), au large de l’Égypte, ont indiqué trois sources proches du dossier.

Le géant pétrolier britannique BP, qui produit environ 60 % du gaz naturel égyptien par le biais de coentreprises dans le delta oriental du Nil et de gisements qu’il exploite dans le delta occidental du Nil, cherche à simplifier son portefeuille et à réduire sa dette ainsi que ses coûts.

Les détails concernant les offres, qui, selon ces sources, doivent être soumises d’ici la fin de la semaine, n’étaient pas immédiatement connus.

BP et Carlyle ont refusé de commenter. Energean, Artemis et Dragon Oil, basée à Dubaï, n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Reuters avait rapporté en mai que BP envisageait de vendre une partie de ses actifs gaziers en Égypte, citant des sources. La production énergétique nationale égyptienne a eu du mal à suivre le rythme de la demande croissante, d’autant plus que les marchés mondiaux du gaz sont restés tendus pendant la guerre en Iran .

BP, qui a investi plus de 35 milliards de dollars en Égypte au cours des six dernières décennies, a produit 518 millions de pieds cubes de gaz naturel par jour dans le pays l’année dernière, soit une baisse d’environ 40 % par rapport à 2024 et de près de 60 % par rapport à 2023.

En avril, BP a annoncé la découverte de gaz et de condensats au large des côtes égyptiennes et, plus tôt en 2026, s’est vu attribuer les concessions d’exploration offshore de Nord-Est d’El Alamein et d’Ouest d’El Hammad.