Selon certaines sources, des entreprises telles que Chevron, ONGC et GE Vernova seraient en passe de signer des accords définitifs au Venezuela

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des éléments de contexte aux paragraphes 2 et 3, ainsi que des précisions aux paragraphes 5 et 7)

par Marianna Parraga et Deisy Buitrago

Les sociétés américaines Chevron CVX.N et GE Vernova GEV.N , l’indienne ONGC, l’italienne Eni ENI.MI et la colombienne GeoPark GPRK.N sont en passe de signer des accords définitifs au Venezuela après des mois de négociations visant à concrétiser des projets énergétiques dans ce pays membre de l’OPEP , ont déclaré cinq sources proches des préparatifs.

La plupart des accords impliquent l'achèvement d'une « migration » desix mois des contrats pétroliers vers une loi sur les hydrocarbures amendée, qui offre désormais davantage de flexibilité aux entreprises étrangères pour exploiter des gisements pétroliers, exporter le pétrole et encaisser le produit des ventes, ont précisé ces sources. D'autres accords fixent les conditions de nouveaux projets énergétiques et électriques.

La liste des entreprises prêtes à signer n’a pas encore été finalisée, les dirigeants s’étant empressés de mener à bien les négociations à la dernière minute, ont indiqué deux de ces sources.

Ces accords, qui pourraient être signés dès cette semaine, sont distincts d’un vaste pacte Caracas-Washington annoncé la semaine dernière, dans le cadre duquel , une entreprise américaine, s’est engagée à acquérir une participation dans 17 gisements pétroliers représentant quelque 64 milliards de barils de réserves prouvées, soit un cinquième des réserves totales de brut du Venezuela.

Les accords de Chevron avec le Venezuela devraient être « d’une ampleur considérable », a déclaré l’une des sources.

La société cherche à ajouter à son portefeuille un bloc situé dans la vaste ceinture de l'Orénoque, ce qui permettrait de développer l’un de ses projets menés en partenariat avec la société d’État PDVSA, ont indiqué deux sources. Chevron vise également à négocier un secteur dans le nord de Monagas qui pourrait devenir une source essentielle de diluants pour sa production de pétrole extra-lourd.

Eni a déclaré qu’elle collaborait avec ses homologues vénézuéliens et toutes les autres autorités afin de « soutenir la revitalisation du secteur énergétique du pays ».

Chevron, GE Vernova, ONGC et GeoPark n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Le ministère vénézuélien du Pétrole et la société énergétique publique PDVSA n’ont pas répondu à une demande de commentaire.