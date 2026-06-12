Selon certaines sources, Air India chercherait à reporter la livraison de centaines d'avions

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Air India envisagerait de reporter la livraison de centaines d'avions commandés auprès d'Airbus et de Boeing dans le cadre de ses mesures de réduction des coûts, ont déclaré deux sources proches du dossier, confirmant ainsi une information publiée par Bloomberg.

Airbus AIR.PA et Boeing BA.N ont refusé de commenter et Air India n'était pas immédiatement disponible pour commenter.

En 2023, Air India avait passé une commande record, pour un total de 470 avions auprès d'Airbus et de Boeing, afin d'accélérer la renaissance de sa marque sous la houlette de son nouvel actionnaire majoritaire, le groupe Tata. La compagnie avait également loué 25 avions supplémentaires.

La compagnie aérienne est désormais confrontée à des pertes croissantes et à des perturbations opérationnelles liées au conflit avec l'Iran, qui viennent aggraver les effets de l'interdiction de survoler l'espace aérien pakistanais et de la crise de confiance suite au crash mortel d'un Boeing 787 il y a un an.

Le mois dernier, Air India a réduit ses vols sur plusieurs liaisons, invoquant les restrictions de l'espace aérien et les prix records du kérosène.

Bloomberg News a rapporté précédemment qu'Air India envisageait de reporter des livraisons, de réduire ses vols et de reporter ses projets d'expansion après que le groupe Tata lui a demandé de se concentrer sur la réduction de ses pertes record.