Selon certaines sources, AerCap s'apprêterait à commander 15 Boeing 787

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Le géant du leasing AerCap AER.N s'apprête à passer commande de 15 Boeing

BA.N 787, ont indiqué lundi deux sources du secteur.

Basée à Dublin, AerCap, qui est le plus grand propriétaire mondial du tout dernier avion long-courrier de Boeing actuellement en service, devrait annoncer cette commande lors du salon aéronautique de Farnborough, ont-elles précisé.

Boeing a renvoyé les questions à AerCap, qui n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Bloomberg a rapporté dimanche qu’AerCap pourrait commander jusqu’à 15 de ces avions.