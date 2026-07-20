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Selon certaines sources, AerCap s'apprêterait à commander 15 Boeing 787
information fournie par Reuters 20/07/2026 à 21:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le géant du leasing AerCap AER.N s'apprête à passer commande de 15 Boeing

BA.N 787, ont indiqué lundi deux sources du secteur.

Basée à Dublin, AerCap, qui est le plus grand propriétaire mondial du tout dernier avion long-courrier de Boeing actuellement en service, devrait annoncer cette commande lors du salon aéronautique de Farnborough, ont-elles précisé.

Boeing a renvoyé les questions à AerCap, qui n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Bloomberg a rapporté dimanche qu’AerCap pourrait commander jusqu’à 15 de ces avions.

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