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Selon Boris Vujcic, les prix de l'énergie sont toujours les plus proches du scénario de base de la BCE
information fournie par Reuters 13/04/2026 à 17:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction du premier paragraphe pour indiquer que Boris Vujcic est le nouveau vice-président de la BCE)

Les prix actuels de l'énergie sont toujours les plus proches du scénario de base de la BCE et ne devraient pas influencer l'inflation et la croissance, a déclaré lundi Boris Vujcic, le nouveau vice-président de la Banque centrale européenne, selon la télévision régionale N1.

Boris Vujcic a déclaré que le système énergétique européen était désormais plus résistant aux chocs énergétiques causés par les affrontements au Moyen-Orient qu'il ne l'était en 2022, lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, grâce à la diversification des approvisionnements.

"Nous ne sommes pas dans un scénario défavorable et encore moins dans un scénario très défavorable, que ce soit pour le pétrole ou pour le gaz", a déclaré Boris Vujcic lors d'un forum financier en Croatie. "C'est une bonne nouvelle."

Boris Vujcic a déclaré que le choc énergétique était encore de faible intensité en raison du cessez-le-feu de deux semaines dans la guerre entre les États-Unis et l'Iran, mais que le marché pourrait être touché si la guerre s'intensifiait à nouveau.

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