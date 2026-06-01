Kering nomme un nouveau directeur général chez Alexander McQueen

( AFP / FRANCOIS GUILLOT )

Le groupe de luxe Kering a annoncé lundi la nomination à partir du 3 juin de Gianfranco D'Attis au poste de directeur général d'Alexander McQueen, quelques mois après l'annonce d'un plan de restructuration en Italie.

Gianfranco D'Attis succède à Gianfilippo Testa qui a "décidé de quitter" Kering "d’ici la fin de l’année", précise un communiqué. Basé à Londres, il sera rattaché à Luca de Meo, directeur général de Kering.

"Sa capacité à affiner l’identité de la marque tout en assurant une exécution disciplinée sera essentielle pour recentrer Alexander McQueen et en libérer tout le potentiel", déclare Luca de Meo, cité dans le communiqué.

Gianfranco D'Attis occupait récemment le poste de directeur général chez Prada et a auparavant occupé des postes de direction chez LVMH et Richemont.

"Gianfranco D’Attis dirigera la prochaine étape du développement de la maison, avec pour objectif de renforcer la clarté de son positionnement, d’élever le niveau d’exécution et d’améliorer sa performance financière", est-il ajouté.

La direction de McQueen avait annoncé en janvier un plan de restructuration en Italie prévoyant des suppressions de postes représentant un tiers de l’effectif total et la réorganisation des processus de production afin de réduire les coûts.

La marque britannique avait déjà annoncé en octobre 2025 qu'elle envisageait la suppression de 55 postes à son siège londonien, où sont dessinées les pièces, soit 20% de ses effectifs.

Le groupe Kering, qui détient aussi Gucci, Bottega Veneta, Saint Laurent ou Balenciaga, en difficulté dans un marché du luxe chahuté par une conjoncture défavorable, a annoncé récemment un plan de relance.

"La marque a vraiment du potentiel mais il faut la recentrer", avait expliqué Luca de Meo en janvier en marge de la présentation des résultats annuels, donnant "deux, trois ans" à la marque qui représente 5% du chiffre d'affaires de Kering pour retrouver sa rentabilité.