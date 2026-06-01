MGM Resorts a reçu une offre de rachat du groupe de médias People, déjà actionnaire

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ETHAN MILLER )

Le groupe d'hôtels et de casinos américain MGM Resorts International a indiqué lundi avoir reçu une offre de la part du groupe de médias People Inc., qui souhaite acquérir la totalité des titres qu'il ne possède pas encore.

"Le conseil d'administration du groupe, en consultation avec ses conseillers financiers et juridiques, va examiner avec soin et étudier cette proposition pour déterminer l'action qu'il considère être dans le meilleur intérêt de l'entreprise et de ses actionnaires", a précisé MGM Resorts, dans un communiqué.

L'entreprise a précisé "ne pouvoir fournir aucune assurance qu'une telle proposition ou une quelconque future offre aboutirait à un accord ou à une transaction", ni donner de précision concernant un éventuel calendrier.

"Le groupe reste concentré sur l'accroissement de sa position de leader mondial de l'industrie du jeux et du divertissement", a poursuivi le propriétaire d'une dizaine d'hôtels-casinos de Las Vegas (Nevada) — Bellagio, Aria, New York New York, Luxor, Mandalay Bay, MGM Grand, etc — ainsi qu'en Asie, notamment à Shanghai.

Dans un communiqué distinct, People Inc. (ex-IAC/Interactive Corp) détaille son offre: 48,30 dollars en numéraire pour les actions qu'il ne détient pas encore, ce qui représente une prime de 24% sur les trente jours précédents le 29 mai. Elle sera financée avec des fonds propres et une émission de dette.

"Nous avons commencé à investir dans MGM il y a près de six ans parce que nous pensions que cela représentait une sorte d'industrie rare: avec de vrais actifs que l'intelligence artificielle ne peut imiter ou remplacer facilement, et avec des opportunités de croissance numériques exceptionnelles", a expliqué l'investisseur milliardaire Barry Diller, président de People Inc, cité dans le communiqué.

"Cette conviction n'a fait que se renforcer avec le temps", a-t-il affirmé, considérant que le marché sous-évaluait "grandement" la situation de MGM Resorts.

D'après une déclaration auprès du gendarme américain de la Bourse (SEC) datée du 3 avril 2026, People Inc. détenait 66.822.350 actions de MGM Resorts, soit 26,1% du capital.

Il compte contrôler, au final, "un peu plus de 50,1% du capital", soit la majorité.

L'offre valorise MGM Resorts à 12,36 milliards de dollars. A fin mars, sa dette s'élevait à 6,4 milliards de dollars.

Vers 17H10 GMT, l'action de MGM Resorts International bondissait de 15,69%. Celle de People Inc. reculait de 0,17%.