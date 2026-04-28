Selon Bloomberg News, Kone serait sur le point de conclure un accord de près de 34 milliards de dollars avec son concurrent TK Elevator

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et des informations contextuelles à partir du paragraphe 3)

Le fabricant d'ascenseurs Kone < KNEBV.HE> est sur le point de conclure un accord en numéraire et en actions pour racheter son concurrent allemand TK Elevator, valorisant la société à environ 29 milliards d'euros (33,97 milliards de dollars), dette comprise, a rapporté mardi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

La société finlandaise met actuellement la dernière main à un accord avec les propriétaires de TK Elevator, Advent et Cinven, et une annonce est attendue dès mercredi, selon le rapport.

Une fusion entre les deux sociétés donnerait naissance au plus grand fabricant mondial d'ascenseurs , devançant l'actuel numéro un OTIS OTIS.N et le numéro deux Schindler

SCHP.S . Une opération de cette ampleur constituerait également l'une des plus importantes acquisitions en Europe cette année et la plus importante acquisition d'entreprise de l'histoire de la Finlande.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. Kone et TK Elevator n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters. Advent et Cinven ont refusé de commenter.

Le directeur du fabricant suisse d'ascenseurs Schindler a déclaré le mois dernier qu'il contesterait tout accord de fusion entre Kone et TK Elevator devant les autorités de la concurrence.

TK Elevator a déclaré le mois dernier qu'aucune décision n'avait encore été prise concernant son avenir, une introduction en bourse (IPO) restant l'une des options stratégiques.

En 2020, Thyssenkrupp TKAG.DE a cédé son activité de technologie d'ascenseurs – rebaptisée par la suite TK Elevator – pour 17,2 milliards d'euros à un consortium de soumissionnaires mené par les sociétés de capital-investissement Advent, Cinven et la fondation allemande RAG.

Kone souhaitait acquérir TK Elevator il y a six ans, lorsqu'il avait fait une offre non contraignante de 17 milliards d'euros pour la société, mais avait retiré son offre par la suite en raison de risques liés à la concurrence.

(1 $ = 0,8538 euros)